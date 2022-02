Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a verificat în această seară, împreună cu miniștrii Afacerilor Interne, Lucian Bode, Sănătății- Alexandru Rafila, Apărării- Vasile Dîncu, șeful DSU- Raed Arafat, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, stadiul pregătirilor pentru gestionarea măsurilor luate de autorități la frontiera cu Ucraina. Stadionul “9 Mai” Siret este una dintre locațiile unde poate fi amenajată, la nevoie, una dintre taberele de refugiați, in apropierea Vămii Siret.

