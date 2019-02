Sala ”Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ din municipiul Suceava a fost neîncăpătoare joi, 31 ianuarie, la festivitatea de premiere a olimpicilor și a profesorilor lor organizată de Consiliul Județean. Au fost premiați 268 de olimpici, 31 de cadre didactice îndrumătoare și 3 echipe, într-o festivitate care l-a avut ca amfitrion pe președintele Consiluiului Județean, Ghelorghe Flutur. Este vorba despre elevi olimpici județeni, naționali și internaționali, iar fondul de premiere a fost de 110.000 de lei. În același timp, 55 de unități de învățămînt de unde provin laureații, au primit diplome de excelență pentru performanță școlară. Au fost cinci elevi medaliați la olimpiadele internaționale care au primit 10.000 de lei pentru ”aur”, 7.500 de lei pentru ”argint” și 5.000 de lei pentru ”bronz”precum și profesorii lor îndrumători care au încasat în ordine 3.000, 2.000 și respectiv 1.000 de lei, 86 de elevi medaliați la olimpiadele naționale care au încasat 500 de lei pentru locul 1, 400 de lei pentru locul 2 și 300 pentru locul 3, și 177 de elevi madaliați la olimpiadele județene care au primit câte 200 de lei fiecare.

Flutur: ”Îmi exprim nădejdea că veți contribui la modernizarea adevărată a României”

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, i-a felicitat pe laureați și a declarat că se mândrește cu ei. De asemenea, el și-a exprimat nădejdea că olimpicii vor contribui la modernizarea adevărată a României. ”M-am uitat la programul Uniunii Europene din 2021 și am văzut că alocarea banilor pe țări se face pe cinci criterii importante. Primul este dezvoltarea inteligentă. Dumneavoastră asta faceți. Ne-ați arătat și ne arătați că că puteți să fiți oameni de bază în dezvoltarea inteligentă. Inteligentă înseamnă să fii câștigător într-o competiție și România este în competiție cu alte țări din UE și din întreaga lume. Noi trebuie să răspundem acestor așteptări. De aceea e nevoie de dumneavoastră. Știu, și dumneavoastră aveți nevoie de modele. Din păcate și o spun cu amărăciune în suflet puține modeel arată societatea românească astăzi. Eu m-aș referi mai întîi la modele sau la lipsa modelelor politice ca să ai la cione te raporta ca să înveți ceva dar sper ca dumneavoastră veți deveni modele și repere pentru alții. De aceea încercăm această stimulare și recunoștință pentru ceea ce ați făcut”, a spus Flutur. El a adăugat că administrația județeană va continua să stimuleze performanța și că pe viitor se urmărește majorarea fondului de premiere.

Elevul David Turturean-aur la Olimpiada internațională de astronomie, Sri Lanka, 2018

Printre cei premiați de Flutur se numără cei cinci olimpici internaționali și profesorii lor: David Turturean-aur la Olimpiada internațională de astronomie pregătit de profesorul Petru Crăciun, Eduard Valentin Dumitrescu- argint la Olimpiada balcanică de informatică îndrumat de profesorii Daniela Marcu și Liviu Pânzaru, Teodora Iuliana Juncu-argint la Olimpiada internațională de limba franceză, pregătită de profesori Luminița Mocanu și Laurica Ciurari, Paul Florin Rebenciuc-argint la Olimpiada internațională de astronomie și astrofizică pregătit de profesorul Sorin Golda și Ana Maria Aioanei-bronz la Olimpiada internațională de elenistică. Printre participanții la evenimentul de la Palat s-au mai numărat șeful Inspectoratului Școlar, Gheorghe Lazăr și vicepreședinții CJ Viorel Seredenciuc și Gheorghe Niță.