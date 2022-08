Primul ministru Nicolae Ciucă aflat miercuri în vizită la Centrul de radioterapie construit în incinta Spitalului Vechi din Suceava și-a afirmat sprijninul pentru președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, în vederea realizării pavilioanelor pentru oncologie, pediatrie și boli infecțioase la Spitalul Județean Suceava. Flutur i-a expus premierului cele trei proiecte arătînd că modernizarea transformarea și extinderea secției de oncologie va costa 55,2 milioane de lei investiția putând fi începută chiar și cu fonduri de la bugetul județean, dar că e de preferat să se facă cu fonduri europene. Secția va avea în final 75 de paturi. Spitalul de pediatrie și cel de boli infecțioase vor avea 492 respectiv 11 paturi și vor costa 122,3 milioane de lei respectiv 148,14 milioane de lei. Investițiile se vor realiza prin CNI.

”Ceea ce doresc să subliniez este, de asemenea, inițiativa pe care autoritățile locale au avut-o, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Flutur, și vă felicit pentru modul în care ați reușit să puneți laolaltă toate resursele financiare pe care le-ați avut și folosindu-vă, de asemenea, de sprijinul financiar guvernamental să realizați aceste facilități, care sunt absolut necesare pentru proiectul nostru de îmbunătățire a serviciilor medicale pentru populație. Ați făcut referire la cele trei proiecte, sigur, ele sunt în agenda de activități prevăzute a se realiza prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar, în același timp, vreau să subliniez că au fost operaționalizate programele pentru cadrul financiar multianual 2021-2027 și există sume consistente de bani, dacă nu mă înșel patru miliarde de euro, este aici domnul ministru Boloș și confirmă că aceasta este valoarea fondurilor, și vă îndemn ca împreună cu toți responsabilii de specialitate să vă uitați și către accesarea acestor fonduri, pentru că împreună, fondurile de la bugetul de stat cu fondurile europene, ne asigură o derulare mai rapidă și mai închegată a tot ceea ce dumneavoastră vă doriți și tot ceea ce noi ne dorim și vrem să acordăm sprijin autorităților locale”, a declarat primul ministru.