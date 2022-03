Primăria municipiului Suceava va demola 141 de garaje pentru a construi două parcări supraterane una în zona sediului Primăriei pe strada Ștefan Tomșa și alta în cartierul Obcini precum și o grădiniță cu program prelungit în Obcini. Primarul Ion Lungu a declarat astăzi că municipalitatea lucrează deja la Planurile de Urbanism Zonale și la Studiile de Fezabilitate pentru cele trei obiective. ”Între timp am făcut evaluarea acestor garaje pentru ca cetățenii să fie despăgubiți. La cei care primesc despăgubiri le dăm un termen să-și ia garajul de acolo. În măsura în care nu sunt de acord nu le dăm nici banii iar Primăria le va dărâma garajul pentru că noi avem nevoie ca aceste terenuri să fie libere de sarcini în perioada următoare”, a spus Lungu.

Pe strada Ștefan Tomșa vor fi demolate 59 de garaje valoarea despăgubirilor variind între 3.000 de euro și 7.200 de euro funcție de suprafață. În cartierul Obcini vor fi demolate garaje de pe un număr de patru străzi. Astfel va fi demolat un grup de 43 de garaje evaluate la despăgubiri cu sume cuprinse între 3.000 de euro și 4.100 de euro, alt grup de 31 de garaje cu prețuri de despăgubire cuprinse între 2.900 și 4.800 de euro și un alt grup de 8 garaje cu prețuri de despăgubire între 3.300 de euro și 7.800 de euro. ”Când vom avea aprobate în Consiliul Local PUZ și SF pentru aceste obiective vom trece la notificarea proprietarilor de garaje să-și de acordul cu privire la sumele de despăgubire care au rezultat din evaluări pentru a le putea demola”, a mai spus Lungu.