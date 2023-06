Un număr de 35 de cupluri din municipiul Suceava care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost sărbătorite de către Primărie în cadrul Zilelor Sucevei. ”Nunta de aur” a avut loc pe scena de pe esplanada Casei de Cultură iar naș a fost nimeni altul decât primarul Ion Lungu. Martori au fost în jur de 200 de suceveni. Încălzirea a fost făcută de fanfara municipiului Suceava. Familiile sărbătorite au primit diplome, buchete de flori și câte 1.000 de lei fiecare. La final toți au ciocnit câte un pahar de șampanie și s-au fotografiat cu ”nănașul”. Evenimentul a beneficiat și de un moment inedit în care unul dintre sărbătoriți, Vasile Cerlincă, a recitat ”balada cuplurilor de aur” care a adus bună dispoziție printre cei prezenți.

