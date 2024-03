Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan-Andrei Loghin, a fost prezent miercuri la recepția prilejuită de vizita ambasadoarei Statelor Unite ale Americii la București, Excelența Sa, Kathleen Kavalec, în Suceava, cu ocazia deschiderii expoziției „Noi, Poporul, 25 de ani de Parteneriat Strategic” din cadrul programului „We the People” inițiat de Ambasada U.S.A la București.

”A fost un prilej extraordinar pentru a aduce în discuție teme importante ale contextului geopolitic actual și pentru a întregi încrederea parteneriatului strategic dintre țările noastre. Bucovina primește astfel recunoștința bine meritată a capacității de a gestiona, soluționa și milita pentru valorile care, reciproc, ne definesc: democrația, libertatea, respectul și omenia. La final, Excelența sa a mulțumit tuturor primarilor prezenți pentru implicarea activă și pozitivă în contextul conflictului de la granițele României”, a spus Loghin.