O femeie din Adâncata a fost sărbătorită de primarul Viorel Cucu, astăzi, la împlinirea vârstei de 100 de ani. Este vorba despre Catrina Loghin. Prin intermediul primarului, sărbătorita a primit din partea administrației locale un tort, o plachetă, un coș cu flori și o sumă de bani. Tortul i-a fost oferit de strănepoata Ecaterinei Loghin, Sabina Loghin, care este angajată a Primăriei Adâncata. După ce o-au oferit darurile, primarul Viorel Cucu și ceilalți angajați ai primăriei prezenți la aniversare i-au cântat „La mulți ani” sărbătoritei și i-au urat cât mai multă sănătate.

Viorel Cucu a menționat că doamna Loghin este primul cetățean centenar din Adâncata pe care-l aniversează. „Sunt plin de emoție pentru că este prima dată în viața mea când cunosc un cetățean din comuna noastră care împlinește 100 de ani. Și mă bucur că am deosebita onoare să fiu eu primar al comunei în aceste momente, să pot sărbătoresc cu cinste această zi deosebită din viața comunității noastre. Astăzi doamna Catrina Loghin împlinește 100 de ani. Este un om plin de energie și cu cinste și demnitate vreau să vă urez să aveți o viață lungă, fericită și să dea Dumnezeu să sărbătorim împreună și anul viitor”, a spus Viorel Cucu. El a mai precizat că Ecaterina Loghin este o femeie care face cinste comunei Adâncata. „Suntem aici la o familie de oameni gospodari, în fața cărora mă plec cu respect”, a declarat primarul din Adâncata.