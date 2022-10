În patru zile din noiembrie, femeile cu vîrste cuprinse între 25 și 64 de ani se vor putea testa gratuit la Suceava pentru prevenirea cancerului de col uterin. Testările HPV și Babeș-Papanicolau vor avea loc în baza proiectului „ONCOPREV – Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin”, derulat de Institutul Regional de Oncologie din Iași în colaborare cu Direcția de Sănătate. Șefa DSP, Olivia Ioana Vlad, a anunțat că Unitatea Mobilă de Screening va fi prezentă la „Kaufland” pe 2 și 4 noiembrie, de la ora 10.00 la ora 14.00, și pe 3 noiembrie, în intervalul orar 12.00-17.00. În data de 14 noiembrie, Unitatea Mobilă se va afla la Universitatea „Ștefan cel Mare”, de la ora 10.00 la ora 14.00. Femeile vor trebui să aibă la ele doar buletinul în original și copie. Detalii suplimentare despre proiectul „ONCOPREV” pot fi obținute accesînd site-ul www.iroiasi.ro/proiecte-eu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating