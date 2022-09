În această zi a anului 1273, Herzog (duce) Rudolf de Habsburg a fost ales împărat al Sfântului Imperiu Roman de către ceilalți prinți germani, devenind primul habsburg care a deținut acest titlu. Prin alegerea lui, habsburgii aveau să devină cea mai puternică familie din Europa, în următorii 600 de ani.

Familia Habsburg și-a luat numele de la fortăreața lor, construită pe piscurile din Elveția zilelor noastre – Habichtburg sau Castelul Șoimului. Peste secole, numele acesta a fost prescurtat în Habsburg. În a doua jumătate a secolului al XIII-lea, Rudolf a moștenit ducatul tatălui său.

Era un războinic inteligent și întreprinzător, a cărui familie era prea slabă pentru a reprezenta o amenințare la adresa prinților germani. De fapt, slăbiciunea lui Rudolf a devenit punctul său forte, având în vedere că ceilalți nobili l-au ales împărat, gândindu-se că nu reprezenta nici un pericol.

Cu toate că Rudolf s-a dovedit a fi un bun împărat (i-a înfrânt atât pe puternicii boemieni, cât și pe francezi), nu a reușit să-i convingă pe electori să-i garanteze tronul fiului său.

Însă faptul că devenise împărat a creat un precedent care i-a ajutat pe habsburgi să dețină coroana, cu intermitențe, până în 1438, când au reușit s-o câștige definitiv, până în momentul în care Napoleon l-a forțat pe împăratul Francisc al II-lea să renunțe la acest titlu, în 1804, aducând sfârșitul Sfântului Imperiu Roman.

Tot la 29 septembrie:

1582: Moare la Alba Sfânta Teresa.

1758: Se naște amiralul britanic Horatio Nelson.

1910: Moare pictorul american Winslow Homer.

Geo Alupoae, critic de teatru.