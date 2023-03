Farmecul Anei Morodan a pălit ieri după ce „Contesa digitală” a avut probleme în trafic și a fost reținută de Poliție pentru 24 de ore, fiind depistată la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, notează click.ro.

Azi dimineață, Ana Morodan a postat pe paginile sale de socializare un mesaj în care spune că îi pare rău că și-a dezamăgit fanii și le spune tuturor să nu facă ceea ce a făcut ea.

„Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită. Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine și îl mângâie și îl îmbrățișează.”, e parte din mesajul transmis de Ana Morodan, iar mesajele la postarea ei nu au încetat să apară.

