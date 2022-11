La data de 7 noiembrie ora 00.40, o patrulă din cadrul Secdției 13 Poliție Rurală Bălcăuți a oprit pentru control pe raza comunei Grănicești, autoturismul condus de un localnic de 41 de ani.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.