Decanul Facultății de Educație Fizică și Sport de la Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava, profesorul universitar doctor Petru Ghervan, este extrem de mulțumit de cum a ieșit manifestarea omagială <Omul și cartea> dedicată lui. Evenimentul ajuns la cea de-a XVI-a ediție a fost organizat de colectivul Bibliotecii USV, coordonat de profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, și a avut loc în contextul împlinirii a 60 de ani de învățămînt superior la Suceava. Într-o emisiune la Radio Top, decanul a declarat: „Evenimentul a fost o reușită și meritul aparține profesoarei Ardeleanu și colectivului său. Modul în care a fost realizat și conceptul pe care îl are acest eveniment, în ceea ce privește derularea lui, este unul care a surprins plăcut pe mai multă lume. Au fost prezenți acolo oameni de calitate, iar organizatorii sînt oameni pricepuți, care știu ce au de făcut”. Profesorul Ghervan a adăugat: „Pentru mine a fost o întîlnire absolut emoționantă, surprinzătoare pe alocuri, cu momente plăcute de tot felul, și cu oameni importanți din universitate și nu numai. Au fost rectorul Valentin Popa, prorectorul Ștefan Purici, fostul rector Adrian Graur, care au zidit, au construit universitatea în forma în care se află astăzi. Au fost oameni importanți din sport, din familie, fiica mea Raluca, verișora mea Maria Nuțu, verișorul meu, Viorel Nuțu, soțul ei. Noi sîntem apropiați, sîntem din aceeași comună, Todirești. La manifestarea omagială au vorbit oameni precum profesorul Mihai Bocancea de la Școala din Todirești, doctorul Ioan Iețcu și Corneliu Condurache, un prieten din liceu care-i inginer și e proprietarul publicației <Ziarul de Vrancea>. În sală i-am mai zărit, printre alții, pe Cristina Casandra, fostul internațional Dorin Goian și directorul Liceului cu Program Sportiv, Ciprian Anton. Lucrurile au fost plăcute, pentru că ne-am întîlnit mai mulți oameni care avem ca și punct comun sportul, dragostea pentru o activitate pe care o îndrăgim”. Petru Ghervan s-a născut pe 23 iulie 1958, în comuna Todirești, și este antrenorul principal al echipei de handbal de Liga Națională Clubul Sportiv Universitar . În semn de recunoaștere și pentru merite deosebite în activitatea de antrenor al echipei de handbal masculin, i s-a acordat titlul de Cetățean de onoare al municipiului Suceava în 2009, al comunei Todirești, în 2018 și al comunei Pîrteștii de Jos, în 2021.

