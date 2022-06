Taberele Studențești sunt considerate recompensa studenților eminenți, dar și a studenților a căror situație financiară, familială, nu le permite accesul la aceste „mici” vacanțe la munte sau la mare. Programul Național „Taberele Studențești” se afla sub coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului, iar acum, după desfințarea acestuia, a intrat sub egida Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse. Anul trecut am contorizat un număr aproximativ de 3300 de participanți direcți, în 2020, din motive epidemiologice, taberele nu au avut loc, iar în 2019 s-au înregistrat circa 6600 de participanți.

Dorim să evoluăm și totuși ne vedem în situația în care istoria tinde să se repete. Studenții— o mașinărie a viitorului pentru care nu se respectă promisiuni, dar de la care există pretenții pentru un viitor mai bun. Investim în educație „pe hârtie”, iar realitatea lasă de dorit.

După 2 ani în care pandemia ne-a „arestat la domiciliu”, studenților le este îngrădit dreptul la tabere?

Uniunea Națională a Studenților din România reprezintă, apără și susține dezvoltarea și afirmarea profesională a studenților, evoluția cunoașterii și cercetării în condițiile respectării statului de drept și a drepturilor studenților români. Pe acest fond, unul dintre drepturile asupra cărora dorim să ne oprim este participarea în tabere, o activitate esențială pentru dezvoltarea armonioasă a studenților.

Deja ne aflăm în luna IUNIE, o lună dificilă pentru studenți, în care stresul sesiunii pune stăpânire pe majoritatea tinerilor care luptă pentru notele lor prin intermediul cărora pot obține diverse beneficii precum acordarea unei burse și dobândirea sau păstrarea unui loc bugetat, beneficii ale studenților cu rezultate bune la învățătură, printre care se numără și TABERELE STUDENȚEȘTI. Este deranjant să vedem statisticile care scot în evidență faptul că într-un stat membru al UE, rata abandonului școlar este mare, dar oare se gândește cineva că unii au nevoie de motivație pentru a da tot ce au mai bun? Dacă în urma taberelor realizate în anii trecuți motivația studenților de a avea rezultate remarcabile a crescut, oare acest lucru nu poate fi constată și în prezent?

Trebuie să evidențiem faptul că, deși ne aflăm în luna iunie, Metodologia încă NU a apărut, listele cu studenții beneficiari NU sunt finalizate, bugetul încă NU este fixat, iar studenții nu știu dacă o să primească sau nu această recompensă, ceea ce ridică un semnal de alarmă. Nu negăm că la bază stă educația, dar conexiunile dintre noi cum le stabilim? Suntem nevoiți a face o previziune greu de acceptat, respectiv aceea de a avea parte de tabere abia în toamnă?

Dacă până la apariția pandemiei metodologia își făcea apariția la începutul anului, astăzi așteptăm informația de care depinde orice pas. O apariție tardivă pune Casele de Cultură Studențești în imposibilitatea de a găsi locuri de cazare disponibile pe ultima sută de metri și nu este de evitat faptul că prețurile au crescut enorm. Dacă în 2019 am beneficiat de 6600 de locuri în aceste tabere, în 2021 am beneficiat de jumătate din acest număr, iar subvențiile pentru cazare și masă au rămas neschimbate. Vorbim despre 100 de lei/zi/student beneficiar pentru cazare și 52 lei/zi/student beneficiar pentru mâncare, iar, dacă ne raportăm la ultimele scumpiri ce au avut loc în țara noastră, acest lucru va destabiliza remarcabil acest program. Dacă la ediția precedentă patronii se plângeau că subvenția pentru hrană este mică, probabil anul acesta, dacă sumele rămân neschimbate, mesele vor deveni din ce în ce mai rare sau reduse cosiderabil cantitativ.

În joc stă atât dezvoltarea personală, cât și cea profesională a tinerilor. Dacă prin intermediul acestor tabere se urmărește totodată ca studenții cu rezultate bune la învățătură, dar care provin din medii defavorizate, să poată avea noi orizonturi larg deschise în față, de ce prelungim ceva ce este așteptat atât de mult? Nu cerem mai mult decât să ne fie respectate drepturile, însă constatăm că suntem prea firavi în fața unui sistem atât de riguros. Așteptarea pentru studenți devine apăsătoare, pe buzele tuturor existând întrebarea: “Ne mai putem bucura de drepturile noastre?”.

Să nu facem din incompetență un obicei, ci să facem un lucru dat uitării. Prin urmare, acestea sunt recomandările noastre:

Pentru ca Programul Național „Taberele Studențești” să poată funcționa și ca studenții să poată beneficia de această recompensă, vă solicităm lansarea spre consultare a Metodologiei cât mai rapid posibil, pentru a exista un timp favorabil, care să permită promovarea acestei oportunități în rândul studenților, în vederea organizării, respectiv pentru ca aceștia să aibă suficient timp să își întocmească dosarele, să aplice și să beneficieze de aceste locuri. De asemenea, solicităm publicarea bugetului alocat pentru acest an, incluzând creșterile aferente a subvențiilor, pentru a putea acoperi majorarea prețurilor, astfel încât prețurile practicate în locațiile de tabără să asigure trei mese/zi fără a exista alte costuri suplimentare suportate de studenți și reglarea acestui mecanism prin Metodologie și procedura de acreditare.

Viitorul țării merită mai mult!