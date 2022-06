Consiliul Județean Suceava va depune un proiect pe fonduri europene în valoare de 69 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor dinspre Fălticeni și Gura Humorului spre Mălini. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, după o ședință la care a participat astăzi împreună cu o echipă din cadrul instituției pe care o conduce la o ședință care a avut loc la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est cu privire la alocările financiare pentru această regiune prin Programul Operațional Regional 2021 – 2027. Gheorghe Flutur a spus că în cadrul întâlnirii, desfășurată în prezența conducerii ADR Nord-Est, s-a evidențiat faptul că cele șase județe din regiunea de Nord – Est vor avea la dispoziție o alocare financiară de 1,7 miliarde de euro.

„Consiliul Județean Suceava a prezentat un număr mare de proiecte, pornind de la cele de reabilitare energetică, digitalizare, reabilitarea rețelelor utilitare, apă, canal și gaze naturale din județul Suceava, precum și proiecte de infrastructură rutieră. Referitor la proiectele de infrastructură rutieră, în cadrul întâlnirii am prezentat un proiect pentru care avem documentația întocmită, pentru reabilitarea tronsoanelor de drumuri care fac legătura între Fălticeni și Mălini, prin Horodniceni și Cornu Luncii și între orașul Gura Humorului și Mălini, prin Valea Moldovei și Slatina. Proiectul include și modernizarea podului de la Cornu Luncii, peste râul Moldova. Valoarea estimată a proiectului este de 69 de milioane de euro”, a spus Flutur. El a adăugat că la sfârșitul acestui an vor fi finalizare și drumurile care fac legătura dintre județul Suceava și Harghita, prin pasul Bilbor și cu județul Bistrița Năsăud, pe la Grădinița – Coșna. „Prin acest proiect de 69 de milioane de euro pregătim un traseu turistic extrem de atractiv pentru a asigura legătura cu județul Neamț și care va pune în valoare zona Mălini – Borca, spre lacul Bicaz și Borsec”, a încheiat Gheorghe Flutur.