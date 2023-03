Inginerul zootehnist Mihai Flutur dispune de cinci aparate de lapte pe raza Sucevei și de unul la Ipotești, iar vânzările au scăzut ușor din cauza Postului Paștelui. Într-o emisiune la Radio Top, el a mai spus că prețul actual de cinci lei pe litru va fi menținut până la sfârșitul anului. Inginerul a afirmat că dozatoarele sunt încărcate zilnic, în intervalul orar 21.00-24.00, cu o cantitate totală de 600 până la 800 de litri de lapte, din care în aparate rămân uneori maxim 20-30 de litri. Laptele nevîndut ajunge la vițeii din ferma sa. Domnul Flutur a adăugat: „Sunt cheltuieli: curentul, oamenii, mașina, chiria, ș.a.m.d. Însă, avantajul este acela că poți să-ți continui activitatea, adică ai bani în fiecare seară, îi programezi, îți faci un plan și merge treaba cât de cât. Grăsimea laptelui de la dozatoarele mele este de cel puțin 3,7%. Laptele se mulge, se răcește și se aduce la aparate”. Mihai Flutur deține la Ițcani o fermă cu 65 de vaci, din care 47 de lapte din rasa Holstein.

