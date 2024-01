Prefectul Alexandru Moldovan s-a întâlnit duminică la Siret cu protestatarii fermieri și transportatori care au blocat circulația pe E85 spre vamă dându-le asigurări că se va implica în soluționarea revendicărilor lor. ”M-am deplasat astăzi în zona Punctului de Trecere a Frontierei Siret pentru a avea o discuție directă, la fața locului, cu transportatorii și fermierii care au blocat circulația pe drumul european E85. Mi-am exprimat încă din cursul zilei de vineri disponibilitatea pentru dialog, și astăzi mi s-au adus la cunoștință o serie de revendicări, de probleme punctuale specifice județului. Pe parcursul unui dialog decent, pașnic, i-am asigurat pe cei prezenți de faptul că, împreună cu șefii instituțiilor deconcentrate ne vom implica în soluționarea problemelor locale, iar revendicările cu caracter general le vom transmite ministerelor de resort. În același timp, am făcut un apel la calm către reprezentanții transportatorilor și fermierilor, îndemnându-i la respectarea legii pe parcursul acțiunilor lor. Dialogul va continua, am convenit ca mâine, 15 ianuarie orele 11.00, să avem o nouă întrevedere într-o sală pusă la dispoziție de Primăria orașului Siret, și îmi exprim convingerea că discuțiile vor avea un caracter constructiv, în interesul ambelor părți”, a spus prefectul.

