Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a spus că a rămas „neplăcut surprins” de absenteismul mare de la proba de traseu pentru obținerea permisului auto. Alexandru Moldovan a declarat că în data de 23 mai 2022, comisiile de examinare alcătuite din lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, la care s-au adăugat examinatori detașați din cadrul altor servicii similare din țară, au susținut examinarea la proba practică pentru categoriile și subcategoriile B, C, și D. Ela arătat că la acest examen situația s-a prezentat astfel: categoriile B, BE: Persoane programate total: 158 (Examinați 123, Admiși 88, Respinși 35, Neprezentați 35) – Promovabilitate: 71,54%; categoriile C, CE: Persoane programate total: 20 (Examinați 14, Admiși 13, Respinși 1, Neprezentați 6) – promovabilitate: 92,85% și categoriile D, DE: persoane programate total: 4 (Examinați 1, Admiși 1, Respinși 0, Neprezentați 3) – promovabilitate: 100%.

„Văzând rezultatele activității de examinare desfășurate în ziua precedentă, am rămas neplăcut surprins de numărul mare al candidaților programați și neprezentați, 44, situația fiind cu atât mai neplăcută dacă ne raportăm la cei 67 candidați absenți pe parcursul întregii săptămâni care a trecut. Fac din nou apel atât la candidați, cât și la reprezentanții școlilor de șoferi, să manifeste responsabilitate și totală disponibilitate, astfel încât să fie posibilă examinarea în următoarea perioadă a unui număr cât mai mare de persoane. Detașarea unui număr atât de mare de examinatori care să vină în sprijinul celor de la serviciul comunitar de permise din Suceava este o măsură excepțională adoptată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Dar, fiind o măsură cu caracter excepțional, nu știm dacă, sau când se va repeta. Prin urmare, suntem în fața unei oportunități și solicit tuturor factorilor implicați să nu o irosească”, a spus prefectul județului Suceava.

El a adăugat că în cursul zilei de astăzi, ca urmare a analizei susținute împreună cu conducerea S.P.C.R.P.C.Î.V. Suceava, prefectul Alexandru Moldovan a dispus o serie de măsuri menite a îmbunătăți situația existentă din punct de vedere al asigurării resursei umane. Astfel, trei agenți de poliție, care în prezent desfășoară activități pe linie de înmatriculări, vor urma procedurile în vederea reînnoirii atestatului de examinator, astfel încât să poată desfășura, la nevoie, activități în cadrul comisiilor de examinare la proba practică. De asemenea, tot astăzi s-a decis demararea procedurii de ocupare a unei funcții vacante de ofițer în cadrul structurii Compartimentului Înmatriculare Evidență Vehicule Rutiere.