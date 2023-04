Comunicat:

Hristos a înviat!

Întrucât în spațiul public au apărut diverse informații, neverificate consistent, despre starea de sănătate a PS Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei noastre, doresc să precizez că acestea sunt inexacte și supralicitează acest subiect.

De aceea, Vă transmitem că PS Damaschin Dorneanul nu s-a simțit bine în timpul Sfintei Liturghii din ziua de luni, a doua zi de Înviere. În urma acestei stări a avut o serie de investigații medicale la spitalul municipal „Sf. Cosma și Damian” din Rădăuți. Aceste investigații au arătat că nu este afectat în nici un fel sistemul nervos central, astfel ipoteza unui AVC este nu doar inexactă ci și neverosimilă.

Ca urmare, vă comunicăm că PS Damaschin Dorneanul este acum sub tratament, se simte mai bine și, deși a suspendat pentru câteva zile activitatea de la birou, lucrează de la chilie.

Mulțumindu-vă pentru disponibilitatea și dorința de a clarifica acest subiect, precum și pentru grija pe care o manifestați față de Biserică și slujitorii ei, Vă rog să vă actualizați aceste informații.

Dumnezeu să binecuvinteze toată lucrarea dumneavoastră cea bună!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților