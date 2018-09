Conducerea Organizației Județene a PSD Suceava va analiza la finalul acestei săptămâni situația creată de scrisoarea semnată de mai mulți lideri social democrați prin care se solicită demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului. Purtătorul de cuvânt al PSD Suceava, deputatul Alexandru Rădulescu, a declarat că vineri este convocat Comitetul Executiv Județean al PSD Suceava, pe ordinea de zi fiind validarea candidaturilor pentru alegerile din cadrul Organizației Județene, de pe 29 septembrie precum și modul în care social democrații vor aborda referendumul pentru familie. Alexandru Rădulescu a precizat că pe lângă cele două puncte de pe ordinea de zi a ședinței, care au fost deja stabilite, cu siguranță va fi analizată și situația creată de scrisoarea prin care se solicită demisia lui Liviu Dragnea. „În cadrul ședinței vom analiza și vom stabili care este poziția Organizației Județene Suceava a PSD față de problema ridicată de colegii noștri la nivel național și vom stabili ce demersuri considerăm noi că trebuie făcute în continuare”, a spus deputatul Alexandru Rădulescu. Din Comitetul Executiv Județean al PSD Suceava fac parte toți președinții de organizații locale și membrii biroului permanent din organizația județeană.

Vă prezentăm în continuare conținutul scrisorii prin care se solicită demisia lui Liviu Dragnea:

„Stimate domnule Liviu Nicolae Dragnea,

Doamnelor si domnilor membri ai Comitetului Executiv National,

Partidul Social Democrat guverneaza Romania de 1 an si 9 luni, cu rezultate economice pozitive. Toti indicatorii atesta o crestere economica sustenabila, un nivel record al veniturilor statului, o imbunatatire a absorbtiei fondurilor europene. Au crescut salariile, pensiile, ajutoarele sociale si subventiile pentru agricultori. Avem cel mai mare numar de salariati din ultimii 20 de ani, cel mai redus nivel al somajului etc.

Cu toate acestea, paradoxal, Partidul Social Democrat scade in preferintele electoratului, cercetarile sociologice indicand o optiune de vot cuprinsa intre 25%-30%, cu mult sub scorul obtinut de partid la alegerile parlamentare din anul 2016 (47%).

De asemenea, presedintele partidului, Liviu Nicolae Dragnea, este cotat in sondajele de opinie cu 7%-12% din preferintele electoratului, cu mult sub cota partidului, fiind de altfel cel mai contestat lider politic din Romania ultimilor ani.

Situatia actuala a PSD trebuie vazuta si pe fondul unei slabe opozitii politice, in contextul unor miscari sociale de contestare, tot mai consistente si mai radicale, al cresterii gradului de polarizare a societatii romanesti (pro si contra PSD).

Este datoria noastra de oameni politici responsabili sa analizam aceasta situatie si sa decidem care sunt masurile necesare pentru oprirea acestei tendinte, dar si sa consolidam structurile partidului pentru a ramane principala forta politica a tarii, capabila sa castige alegerile din anul 2019 – europarlamentare si prezidentiale – si cele din 2020 – locale si parlamentare.

Cauzele pentru care ne aflam in aceasta situatie sunt, in opinia noastra, urmatoarele:

1. Partidul Social Democrat si Guvernul sau sunt parte a unor conflicte interne, care au rabufnit si vor continua sa se accentueze. Modul in care au fost desemnati cei trei candidati la functia de prim-ministru si membrii Guvernului, fara niciun set valid de criterii necesare pentru o guvernare performanta, a adancit conflictele latente din partid si a generat neincredere in randul alegatorilor.

Motiunea de cenzura impotriva propriului guvern, instalarea a nu mai putin de trei guverne in 19 luni, schimbarile neexplicate ale unor ministri, sunt element percepute in mod negativ de electoratul PSD. Congresul din luna martie 2018 nu a generat o imbunatatire a functionarii partidului, cu implicatii asupra imaginii si perceptiei publice in randul electoratului propriu, dar si al societatii in ansamblu.

2. PSD se afla intr-un razboi permanent, purtat pe prea multe fronturi, cu o parte importanta a societatii romanesti: presedintele Romaniei, partidele politice din opozitie, SRI, SPP, Ministerul Public, DNA, societatea civila etc.

3. Agenda publica a fost acaparata de teme precum Coruptia, schimbarile din Justitie, „Statul Paralel”, de protocoalele de colaborare cu SRI, care au acoperit, in planul dezbaterii publice, rezultatele guvernarii in domeniile economic si social.

La aceasta se adauga o strategie de comunicare publica deficitara a partidului, care doar a reactionat defensiv si ineficient la atacurile venite din toate partile, in loc sa fie pro activ si sa impuna temele de discutie.

4. Toate luarile legitime de pozitie pe tema „Statului Paralel”, a abuzurilor comise in justitie, in baza protocoalelor ilegale dintre SRI si diverse institutii, au fost contracarate cu ideea ca PSD actioneaza din interes propriu, in beneficiul unor lideri sau acoliti ai acestora.

De asemenea, initiativele PSD in zona reformarii Justitiei, justificate din perspectiva democratizarii societatii romanesti, a respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale, au fost atacate de opozitia parlamentara si o parte a societatii civile, ca fiind demersuri exclusiv in interesul liderului PSD, domnul Liviu Dragnea.

Prin urmare, se poate afirma, fara rezerve, ca liderul PSD a devenit, prin vulnerabilitatea sa juridica, un obstacol in adoptarea acestor reglementari.

5. Manifestarile impotriva Guvernului si a PSD, in special cele din iarna anului 2017 si cele recente, din august 2018, au contribuit la polarizarea societatii romanesti si la dezvoltarea unei atitudini agresive impotriva PSD, din partea unor segmente ale societatii.

Actiunile de protest anuntate pentru lunile septembrie si octombrie 2018 vor adanci criza de neincredere in partid. In acest context, adoptarea prin ordonanta de urgenta a unor masuri de amnistie si gratiere este de natura sa genereze proteste de amploare care se vor solda, cel mai probabil, cu caderea Guvernului Dancila si cu pierderea guvernarii de catre PSD.

6. Promovarea in Guvern, Ministere, Agentii, alte institutii publice a unor persoane cu evidente carente profesionale, incapabile sa comunice corect, argumentat, pe temele guvernarii.

7. Instalarea neincrederii externe in PSD, pe fondul perceptiei ca sunt atacate institutiile statului de drept si Justitia. PSD nu a fost capabil sa explice convingator, in plan extern, motivatiile reale si legitime ale demersurilor sale privind reforma in Justitie si incetarea incalcarilor grosolane ale drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor de catre „Statul paralel”.

8. Situatia juridica vulnerabila a liderului PSD, Liviu Nicolae Dragnea, a devenit vulnerabilitatea majora a partidului, elementul principal de atac al Opozitiei si a unei parti a societatii civile, o perpetua sursa de neincredere in plan intern si extern, motivul pentru care se pune la indoiala corectitudinea oricarui demers initiat de PSD de in directia reformarii Justitiei.

9. Conducerea discretionara a partidului, transformarea structurilor de conducere (Biroul Permanent National, Comitetul Executiv) in foruri care valideaza deciziile luate intr-un format restrans, desfiintarea de facto a Consiliului National si a Departamentelor partidului, lipsa dezbaterii interne in structurile politice si parlamentare.

In fata situatiei de criza, pentru a evita izolarea internationala a tarii si pierderea increderii in PSD, propunem urmatoarele actiuni:

1. Demisia imediata a domnului Liviu Nicolae Dragnea din functia de presedinte al Partidului si din functia de Presedinte al Camerei Deputatilor.

2. Asigurarea interimatului conducerii PSD de catre doamna Viorica Dancila, presedinte executiv, pana la organizarea unui Congres Extraordinar, in prima parte a anului 2019. Democratizarea vietii interne de partid si asigurarea functionarii statutare a structurilor interne (Birou Permanent National, Comitet Executiv, Consiliul National, Departamente etc.).

3. Mentinerea coalitiei PSD-ALDE, singura garantie a continuarii programului de guvernare. Negocierea sustinerii parlamentare a Guvernului de catre UDMR, minoritati nationale, parlamentari independenti.

4. Imbunatatirea actului de guvernare si consolidarea echipei guvernamentale. Agenda publica a Guvernului trebuie centrata pe investitii publice, sprijinirea mediului de afaceri in vederea mentinerii ritmului de crestere economica.

5. Sustinerea marilor proiecte de infrastructura critica (termoficare, alimentare cu apa etc) si a colaborarii dintre Guvern si administratia publica locala pentru implementarea acestora.

6. Impulsionarea initierii si derularii proiectelor privind infrastructura de mobilitate (autostrazi, drumuri expres, centuri ocolitoare etc) de catre administratia centrala si locala.

7. Sustinerea neconditionata a adoptarii si aplicarii noii legi a Pensiilor, asa cum a fost elaborata de actualul Guvern.

8. Elaborarea unui plan coerent de eficientizare a sistemului de ajutoare sociale prin masuri tintite, menite sa-i ajute pe cei aflati cu adevarat in nevoie, astfel incat lupta impotriva pauperizarii sa inregistreze rezultate vizibile.

9. Pregatirea corespunzatoare a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, moment ce trebuie sa genereze o imbunatatire a imaginii Romaniei si a guvernarii, in plan international.

10. Cresterea coeziunii grupurilor parlamentare si adoptarea in aceasta sesiune parlamentara a pachetului de legi privind Justitia, legile de modificare a Codului penal, a Codului de procedura penala, a Codului de procedura civila; legile privind securitatea nationala, Codul administrativ, dar si initiativele legislative necesare punerii in aplicare a masurilor adoptate de Comitetul Executiv National al PSD, din 1 septembrie 2018; legea off-shore; legislatia privind regimul juridic al incompatibilitatilor si conflictelor de interese.

Grupurile parlamentare vor sustine neconditionat Guvernul PSD-ALDE si vor respinge orice motiune de cenzura promovata de opozitia parlamentara.

11. Adoptarea unei legi a Lobby-ului in concordanta cu principiile de transparenta si bune practici din statele cu traditie in acest domeniu.

12. Ajustarea cadrului legislativ si normativ privind exploatarea resurselor naturale in baza principiului maximizarii beneficiilor pentru romani in conditiile asigurarii unui cadru atractiv pentru investitori.

13. Adoptarea unei initiative legislative privind amnistia si gratierea, dupa o larga consultare si dezbatere cu: Ministerul Justitiei, CSM, ICCJ, asociatiile magistratilor, UNBR si societatea civila. Reforma justitiei si a politicii penale pot reusi, fiind acceptate de societate numai in masura in care convingem ca acestea se fac in interesul protectiei drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.

14. Condamnarea cu fermitate si luarea tuturor masurilor pentru impiedicarea imixtiunii serviciilor secrete sau a grupurilor de interese ilegitime in actul de justitie, care trebui sa se infaptuiasca impartial, cu respectarea stricta a Constitutiei si a legilor in vigoare.

15. Sustinerea referendumului national privind revizuirea Constitutiei din data de 7 octombrie 2018.

16. Sustinerea Guvernului in procesul de rectificare bugetara. Pregatirea corespunzatoare a rectificarii bugetare din luna noiembrie. Pregatirea bugetului de stat si a proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019 si adoptarea acestora pana la sfarsitul sesiunii parlamentare.

17. Sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale prin alocarea resurselor financiare necesare functionarii si dezvoltarii localitatilor. Adoptarea codului finantelor publice.

18. Intocmirea unei strategii electorale coerente, care sa asigure pregatirea partidului pentru alegerile din anul 2019, europarlamentare si prezidentiale si maximizarea sanselor de castigare a acestora.

19. Imbunatatirea relatiilor cu partenerii internationali si recastigarea increderii in Romania si in Partidul Social Democrat. Trebuie sa redevenim parteneri viabili pentru dialog in cadrul Partidului Socialistilor Europeni si Internationalei Socialiste.

Stimati colegi,

Demersul nostru este unul onest, care nu urmareste interese personale, ci salvarea Partidului Social Democrat intr-un moment dificil. Facem apel la toti membrii Comitetului Executiv National, parlamentari, presedinti de Consilii Judetene, primari, consilieri judeteni si locali, membrii si simpatizanti ai partidului, sa sprijine demersul nostru. Este important sa ramanem uniti si solidari, sa continuam guvernarea, dar sa avem si viitor. PSD trebuie sa ramana cea mai importanta forta politica a tarii, un partid de stanga modern si progresist, cu vocatie europeana.

In numele comitetului de initiativa al prezentei Declaratii comune,

Paul Stanescu, vicepresedinte PSD,

Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Gabriela Firea, vicepresedinte PSD,

Primar general al Capitalei

Adrian Tutuianu, vicepresedinte PSD,

Vicepresedinte al Senatului”.