Mîine, începînd cu ora 19.00, pub-ul <La Fierărie> din Suceava va găzdui o lansare de carte de poezie. Este vorba despre lucrarea <O nouă pantă>, scrisă de Arthur Suciu și apărută la Editura <Tracus Arte>. Autorul este doctor în științele comunicării și lector la Universitatea <Ștefan cel Mare>. Într-o emisiune la Radio Top, Arthur Suciu a declarat că la lansare va fi însoțit de scriitorii botoșăneni Dan Sociu și Dan Naciu, care au scos, tot la Editura <Tracus Arte>, volumul de proză <Treș>. El a afirmat: „Cartea am scris-o în timpul pandemiei, cînd a murit mama și am avut o perioadă de doliu de vreo doi ani. <La Fierărie>, alături de Dan Sociu și Dan Naciu, voi iniția o discuție cu oamenii prezenți la eveniment. Apoi vom citi ceva texte din cărți și cred că va fi interesant. Sociu e un om cu mult spirit și umor, mai ales dacă-i în toate bune”. Arthur Suciu a mai spus că nu a dat bani pentru publicarea cărții și a completat: „Nu dau bani pentru a mi se publica o carte. Pentru cărțile universitare, care sînt greu vandabile, e acceptabil. Însă, la cărți pe care le faci benevol, să mai dai și bani să le publici, mi se pare cam mult. Cred că la cartea asta nu voi lua mulți bani. Este totuși un volum de poezie. La romanul <În gaură> am cîștigat ceva, dar nu mult”. La lansarea de la pub, cartea <O nouă pantă> va putea fi procurată contra sumei de 20 de lei. Volumul este prezent pe diverse site-uri de vînzări de carte și în librării. Arthur Suciu a menționat că lansarea de mîine va fi a patra la Suceava în ultimii 10-12 ani, iar astfel de evenimente reprezintă un bun prilej de a se reîntîlni cu foști colegi de școală generală și de liceu.