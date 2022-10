După mai bine de 650 de kilometri parcurși în două zile de procesiune în cele cinci protopopiate ale Eparhiei Sucevei și Rădăuților, racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou a ajuns seara trecută acasă, la Suceava, fiind așezată în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Catedrală și Reședință Mitropolitană a Moldovei timp de peste 150 de ani.

Bucurie, împlinire și recunoștință s-a citit zilele acestea pe chipurile tuturor celor care s-au întâlnit cu Sfântul Ioan cel Nou pe străzile satelor și ale orașelor sau în bisericile și mănăstirile eparhiei noastre. În cele peste 80 de localități care au primit vizita Sfântului Mare Mucenic grabnic ajutător și făcător de minuni, credincioșii l-au întâmpinat cu emoție și lacrimi de fericire în ochi, uneori chiar îngenunchind pe asfalt sau iarbă, cu flori și lumânări aprinse în mâini sau cu icoane dragi strânse la piept. Cei care au adunat în cartea vieții mulți ani dăruiți de Dumnezeu, dar și prunci de numai câteva săptămâni, părinți și copii, bunici, monahi și monahii, cu toții au fost îmbrățișați deopotrivă de dragostea și harul trimis de Tatăl Ceresc prin întâlnirea cu Sfântul Ioan cel Nou și închinarea la cinstitele sale moaște.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, delegația eparhiei, condusă de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, a poposit în aproximativ 35 biserici, mănăstiri sau răspântii de drum pentru un scurt moment de rugăciune, dăruindu-le drept mângâiere celor prezenți flori care au însoțit racla sfântului, precum și iconițe care îl înfățișează pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe alături de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, icoană pictată special pentru evenimentele Anului Jubileu „Moștenirea mușatină – credință, cultură, istorie”.

Din delegația Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au mai făcut parte clerici de la Centrul Eparhial Suceava, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și slujitori ai Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, în frunte cu părintele stareț, arhim. Serafim Grigoraș, pe parcurs alăturându-se și protoierei ai Protopopiatelor Suceava I, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni.

Procesiunea din zilele de 24 și 25 octombrie 2022 s-a încheiat cu un moment de rugăciune și cu rostirea unui cuvânt de recunoștință adresat celor care au sprijinit acest demers prin rânduirea celor necesare pentru buna desfășurare a evenimentului. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul le-a vorbit celor prezenți și despre bucuria și emoția celor care s-au întâlnit în aceste zile deosebite cu ocrotitorul Cetății Sucevei.

„Cu simțământ de nevrednicie, dar și cu multă nădejde în milostivirea dumnezeiască aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru aceste zile de pelerinaj cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Au fost două zile pline, dar și două zile încărcate cu multe frumuseți, cu multe bucurii și cu multe binecuvântări. Toate s-au așezat frumos și după aceste două zile ne-am întors acasă, zicem noi, mai îmbogățiți. Toate acestea s-au întâmplat pentru că am plecat cu binecuvântare și am fost însoțiți de binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic și de rugăciunile Înaltpreasfinției sale, pentru care suntem datori să-i aducem mulțumire. Așijderea, aducem mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în organizarea și în desfășurarea acestui pelerinaj: părinților consilieri și altor ostenitori de la Centrul Eparhial, părintelui arhimandrit Serafim, stareț al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, Catedrala noastră Arhiepiscopală, dimpreună cu părintele mare eclesiarh, părintele arhimandrit Valerian și cu alți părinți ostenitori de aici, de la Catedrală. Aducem mulțumiri părinților protopopi care s-au implicat activ atât în aceste zile, cât și înainte, străbătând și monitorizând aproape la minut, la secundă, traseul, pentru ca toate să se desfășoare cu bună rânduială. Aducem mulțumiri părinților exarhi. Aducem mulțumiri părinților diaconi care ne-au însoțit. (…) S-au petrecut toate pentru că am avut și sprijinul autorităților locale, îndeosebi a Poliției Locale și a Jandarmeriei Române, care au fost și ei pelerini împreună cu noi, cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou prin eparhie. Dar cred că suntem datori a aduce mulțumiri, așa, din suflet către suflet, tuturor părinților din mănăstiri, tuturor maicilor din mănăstiri și schituri, tuturor părinților care ne-au întâmpinat fie la biserici, fie la răspântii de drum. Și mulțumim bunilor credincioși care ne-au întâmpinat și ne-au arătat că încă există dragoste față de sfinți, evlavie față de sfinți. Iar din evlavia și credința lor avem cu toții de învățat.”

Pentru al treilea an consecutiv Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat o procesiune cu moaștele sfântului ei ocrotitor, iar dacă în toamna anului trecut aceasta a avut loc pentru încetarea răspândirii bolii molipsitoare și pentru mângâierea și întărirea credincioșilor în perioada de grea încercare, anul acesta Sfântul Ioan cel Nou a ajuns la parohiile și mănăstirile eparhiei în semn de mulțumire pentru ajutorul și mijlocirea rugăciunilor marelui mucenic înaintea lui Dumnezeu.

Procesiunea cu racla care adăpostește cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, desfășurată în zilele de 24 și 25 octombrie 2022, a făcut parte din seria evenimentelor aniversare dedicate Anului Jubileu „Moștenirea Mușatină – credință, cultură, istorie”. Potrivit programului-cadru anunțat în luna martie a acestui an, la deschiderea evenimentelor aniversare dedicate Anului Jubileu, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de Suceava”, ctitoria lui Bogdan al III-lea Voievod și a lui Ștefăniță Voievod, o componentă importantă a vizat-o organizarea de procesiuni cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou atât în Municipiul Suceava, cât și în Județul Suceava, la bisericile și mănăstirile ctitorite de domni și boieri din Țara Moldovei.

Mulțumind tuturor celor ce au sprijinit acest demers prin rânduirea celor necesare ca toate să se plinească deplin, ne rugăm lui Dumnezeu ca, pentru rugăciunile Sfântului Său Mare Mucenic Ioan, să le împărtășească din recunoștința, nădejdea și bucuria pe care am simțit-o în ochii și inimile credincioșilor în aceste zile!

Moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou au fost aduse în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la fosta Catedrală Mitropolitană a Moldovei, Biserica Mirăuţi, în anul 1589, rămânând aici până în 1686.

La 14 septembrie 1783, după 97 de ani de pribegie prin țări străine, moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost readuse la Suceava în timpul împăratului Iosif al II-lea al Austriei, ca urmare a demersurilor bucovinenilor (în special ale episcopului Dositei Herescu al Bucovinei) pe lângă autoritățile poloneze și austriece. Datorită numeroaselor minuni săvârșite de-a lungul timpului, Sfântul Ioan cel Nou este considerat ocrotitor al Moldovei.

În perioada Primului Război Mondial, pentru a fi mai bine ocrotite, moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost duse, în toamna anului 1914, în capela comunităţii ortodoxe române din Viena. Ele au fost readuse în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Suceava la 25 iulie 1918.

Irina Ursachi