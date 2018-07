• Simone Tempestini lider al clasamentului general după prima zi

• Constantin Aur la prima victorie de probă specială de la revenirea în CNR

• Câteva mii de spectatori pe superspeciala „Arpad Dietrich” din centrul orașului Odorheiu Secuiesc

Simone Tempestini (Citroen C3 R5) este lider după prima zi a Raliului Perla Haghitei 2018 cu un avans de 11,7s față de coechipierul său Bogdan Marișca (Ford Fiesta R5). Pe locul trei în clasamentul Open (toate clasele) se află Alexandru Pițigoi (Porsche 911 GT3 RS) la 22,3s de lider.

Simone Tempestini a reușit să câștige primele două probe speciale ale zilei (Bucin de 29km și Liban de 11km), în timp ce Constantin Aur s-a ținut de promisiunea făcută înaintea startului adjudecându-și superspeciala „Arpad Dietreich” – aceasta fiind prima victorie de probă reușită de la revenirea sa în CNR anul acesta.

În prima zi a raliului concurenții au avut de parcurs trei probe speciale ce au însumat 43km. Pe o vreme perfectă raliul s-a desfășurat fără incidente, iar piloții au putut pune în valoare potențialul mașinilor și tehnica de pilotaj. Așa cum era de așteptat lupta la vârf a fost foarte strânsă, în condițiile în care alegerea pneurilor a fost cvasisimilară pentru toți. Ghinionistul zilei a fost Vali Porcișteanu autor al unei pene de cauciuc pe prima probă specială, schimbarea roții făcându-l să piardă în total peste trei minute.

Într-o vizibilă creștere de formă s-a aflat Constantin Aur care a dovedit că se adaptează rapid la noua mașină, reușind să reducă din ecartul pe kilometru față de piloții din față. De asemena, Alexandru Pițigoi s-a bucurat de probele lungi și de viteză ale primei zile pilotând excelent puternicul său Porsche 911GT3 (997). Dan Gîrtofan (Skoda Fabia R5 a încheiat ziua pe poziția a patra în clasamentul OPEN, la 29,7s de lider și mai puțin de șase secunde de poziția treia. O evoluție foarte bună a avut-o și Florin Tincescu (Fiat Abarth) care a reușit un excelent loc cinci la general, în spatele să fiind clasați Titi Aur, Sebastian Barbu (Mitsubishi Evo 7) și Adi Iliescu (Mitsubishi Evo 7) ambii de la Clasa 11. Poziția a 10-a este ocupată de un pilot maghiar Dani Fischer (Subaru Impreza Clasa 11).

Opt abandonuri au fost înregistrate la finalul primei zile, majoritatea pe prima probă specială ca urmare a unor probleme tehnice și ușoare ieșiri în decor. Cel mai important abandon este cel al lui Cătălin Grigoriu (Ford Fiesta R5) care nu a reușit să pornească din parcul de service.

Adrian Teslovan (Citroen DS3R3) a încheiat prima zi în poziția de lider al clasamentului m mașinilor cu două roți motrice, dar avansul față de următorul clasat Szabo Csongor (Ford Fiesta R2) este de numai 0,7s. În clasamentul automobilelor cu două roți motrice spate, Alexandru Pițigoi are un avans de 30s față de Florin Tincescu (Fiat Abarth) pe locul trei fiind clasat pilotul maghiar Tajmel Tibor (BMW M3).

Raul Badiu (Suzuki Swift Sport) autor al unei ușoare ieșiri în decor dimineața la shakedown a dominat autoritar ostilitățile de la Clasa 9 și Cupa Suzuki având la finalul zilei un avans considerabil față de următorii clasați în cele două clasamente.

În clasamentul Campionatului Național de Autovehicule Istorice prima poziție este ocupată de Dorin Alexandrescu (VW Golf 1) cu un avans considerabil de 1.32m față de Lorinza Borbely (BMW). Poziția a treia fiind ocupată de decanul de vârstă al raliului Petru Constantinescu (Opel Ascona) în timp ce favoritul întrecerii Cătălin Ghigea (Fiat Abarth) a fost nevoit să abandoneze ca urmare a unor probleme tehnice.

În Rally 2 concurenții înscriși nu au avut de parcurs decât proba superspecială, aceasta fiind câștigată de Bogdan Moldovan pe Renault Clio.

Raliul continuă mâine cu alte nouă probe speciale, practic o buclă de câte trei probe (Văleni 6,4km, Sânpaul 6,2 km și Lueta 13,7km) care se va parcurge de câte trei ori, în total 79km de probă specială la finalul cărora vom afla câștigătorul etapei a cincea a CNR Dunlop 2018.

Declarații la finalul zilei:

Simone Tempestini: „Am pierdut mai puțin timp decât ne-am așteptat, dar totul a fost ok. Mâine e o zi importantă. Noi mergem la ritmul nostru și dacă nimic rău nu se întâmplă normal ar trebui să câștigăm.”

Bogdan Marișca: „Am trecut cu bine de prima zi. Cred că pneurile ideale ar fi fost undeva între cele cu care am mers azi (medii) și cele soft. Dar pe prima probă am avut multe momente de respect, vitezele fiind foarte mari pe Bucin, am mers mult timp în plafonare, peste 185km/h. Am fost de multe ori la limită, viteze medii prea ridicate în condițiile în care am avut și zone unde am frânat mult. Dar mulțumit, mașina ok, noi am mers bine. Mâine ne dorim să ajungem la final cu bine.”

Alexandru Pițigoi: „Sunt foarte mulțumit de ritm. Poate se putea puțin mai tare dar nu foarte mult pe prima probă, dar pe ultimii kilometri s-au supraîncîlzit pneurile și am mers un pic mai prudent. Nu știu dacă aș fi câștigat mai mult. Sunt foarte mulțumit. În general superspecialele înguste și cu viraje strânse nu sunt pentru mașina noastră care este mai lată și foarte puternică. Dacă intri prea tare împinge fața, dacă o accelerezi prea devreme trebuie să aștepți să vină spatele. Este puternică dar grea de spate. Greu să facem podium la Open, ar trebui să țin în spate câțiva piloți foarte buni. Va fi greu. Sper, orice este posibil.”

Vali Porcișteanu: „O zi scurtă dar cu mulți kilometri de probă. Din păcate prima probă importantă și cea mai lungă a început prost pentru noi. La jumătatea probei am făcut o pană pe stânga față. Am crezut că ajungem până la final, dar din păcate mă gândeam ce probleme am avut la Brașov cu o pană similară și am decis să ne oprim pe probă ca să schimbăm roata, am avut de stins și un mic incendiu la discul de frână care a trebuit stins. Una peste alta al pierdut mai mult timp decât ar fi trebuit în cazul unui schimb normal de roată. Ne-a scos puțin din luptă dar mai ales din ritm pentru că pe următoarea probă nu am fost nici acolo ok. La supersspecială ne-am revenit un pic, dar în al treilea giratorui o mică subvirare ne-a făcut să pierdem câteva zecimi. Ne gândim la ziua secundă unde sperăm să recuperăm cât mai mult. Cred că o putem face dar nu va fi ușor. Podiumul e departe, dar și raliul e lung mâine și se pot întâmpla multe, dar nu ne îmbătăm cu apă rece și vom încerca să mergem cât de bine putem și vom vedea la final ce am realizat.”

Constantin Aur: „Sunt exact unde am crezut, mult mai aproape decât la Cluj, adică am ajuns la o secundă pe kilometru de Giri și două de Simone, de la patru, iar la superspecială, dacă nu am oprit motorul am reușit chiar să și câștig. Am făcut însă câteva mici greșeli, dar am sperat că nu sunt atât de grave. Probabil și ceilalți au greșit câte puțin. În sensul giratoriu am fost de două ori prea lent, dar altelucruri mi-au ieșit. Am mult mai multă încredere în mașină, mă simt mai bine. Normal, mereu sper să vin în față, dar sunt conștient că deocamdată probabilitatea este mică. În schimb am fost mult mai aproape. După Bucin, nu mă așteptam să fiu atât de în față, mai ales că nici după shakedown nu eram foarte încântat. Se pare că mersul curat, fără derapaj este mult mai protivit pentru această mașină. Îmi doresc să ajung pe podium, dar sigur mă voi lupta. Primele două probe de mâine sunt pe gustul meu, dar Lueta e dificilă mai ales că pentru noi va fi prima dată când o facem. Obiectivul este să mai reduc din diferența față de cei din față și să merg din ce în ce mai bine și să sper că într-un viitor nu foarte îndepărtat voi reuși să contez pentru primele locuri.”

Raul Badiu: „Dacă ne uităm înapoi e amuzant pentru că până la urmă am scăpat numai cu daune cosmetice. Amuzant este faptul că am avut la shakedown un invitat pe locul din dreapta, care nu și-a dat seama că a dat cu cotul în repartitorul de frână, a dat practic frâna maxim spate și pe ultima frânare violentă, singura de acest fel de pe shakedown am blocat spatele la vieză mare, m-am răsucit și am lovit niște copăcei. Dar avân în vedere că mașina a fost ok din punct devedere mecanic și nu m-a influențat deloc acest incident pentru că știu că nu am greșit nimic, am mers foarte bine, chiar peste așteptări. Ne batem pentru locul 1 chiar și la două roți motrice. Așteptăm ziua de mâine unde este mai mult despre pilotaj și mai puțin despre mașină.”

Pentru mai multe informații legate de progamul evenimentului și clasamente accesați www.raliulharghitei.ro