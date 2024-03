Într-un deceniu de activitate pe piața locală, RE/MAX România – parte a liderului mondial în real-estate şi franciza numărul 1 la nivel global pe acest segment, a ajuns la o rețea națională de 60 de francize și 700 de consultanți imobiliari, plecând de la 3 birouri și 30 de agenți. De la preluarea conducerii de către actuala echipă de management, birourile RE/MAX România au intermediat proprietăți în valoare de peste 2,5 mld. Eur, reprezentând peste 25.000 de unități locative și au organizat peste 500 de training-uri de profesionalizare, la care au participat peste 10.000 de specialiști în imobiliare.

„Într-un deceniu de activitate dedicată pe piața imobiliară din România, RE/MAX a parcurs un drum impresionant, de la un debut modest, la consolidarea unei rețele naținale puternice. În această perioadă, am facilitat tranzacționarea a zeci de mii de proprietăți, contribuind la crearea unor schimbări semnificative în peisajul imobiliar al țării. De asemenea, am investit eforturi considerabile în dezvoltarea profesională a agenților noștri, sprijinind mii de cursanți să își dezvolte competențele și să atingă performanțe remarcabile în acest domeniu competitiv. Suntem mândri să fim recunoscuți drept unul dintre principalii actori de pe piața imobiliară românească și ne angajăm să continuăm să aducem inovație, profesionalism și excelență în fiecare tranzacție și în fiecare relație pe care o avem cu clienții noștri și comunitatea în ansamblu”, a declarat Răzvan Cuc, președinte RE/MAX România.

Subsidiara autohtonă a master francizei RE/MAX a fost preluată de actualul management în urmă cu 10 ani, când RE/MAX România cuprindea o rețea de trei birouri și cca. 30 de agenți, iar până la finele anului 2014 compania ajunsese la comisioane de 430.000 de euro, respectiv cca. 400 de tranzacții. RE/MAX România a cunoscut creșteri constante în ultimii ani, în prezent compania ajungând la o rețea de 60 de birouri și 700 de agenți.

Până la finele anului curent, RE/MAX România estimează atingerea unui număr de 70 de birouri, 870 de consultanți imobiliari și comisioane de 15 mil. Eur, dintr-un volum de peste 10.000 de tranzacții preconizate. Ca perspective de dezvoltare pe termen mediu, compania își propune să ajungă, până în 2029, la un număr de 150 de francize, 2000 de agenți și un volum de comisioane de 60 mil. Eur.

În cei 10 ani de activitate, RE/MAX România a intermediat tranzacții imobiliare care cumulează o valoare de peste 2,5 mld Eur. În ceea ce privește unitățile locative tranzacționate, care sunt principalul segment din activitatea RE/MAX, peste 25.000 au fost intermediate de francizele companiei. Cele mai valoroase proprietăți rezidențiale intermediate în acest interval au depășit 3 mil. Eur, însă în topul celor mai mari tranzacții se numără și un hotel, de cca. 8 mil. Eur, sau terenuri, cu proiecte de peste 10 mil. Eur. Cel mai mare comision obținut de un agent RE/MAX a fost de 300.000 Eur, în urma vânzării unui spațiu comercial.

În prezent, București, Cluj și Brașov sunt cele mai solide piețe pentru RE/MAX, unde activează un număr mare de birouri și agenți afiliați. Fiind o afacere la cheie, franciza RE/MAX nu necesită experiență în domeniu, motiv pentru care peste 80% dintre proprietarii birourilor vin din afara industriei imobiliare. Potrivit reprezentanților RE/MAX, francizele brandului sunt afaceri simple ca model, presupun o investiție relativ mică în raport cu alte businessuri și pot genera o recuperare rapidă a investiției, respectiv profituri ulterioare între 15% și 35% din cifra de afaceri.

În ceea ce privește educația în imobiliare, unul dintre pilonii de bază ai conceptului francizei RE/MAX, compania a ajutat piața imobiliară locală să își crească nivelul de profesionalizare de-a lungul timpului. Într-un domeniu în care lipsa unor reglementări și a unor specialiști acreditați reprezintă unul dintre cele mai mari impedimente, RE/MAX România a ajutat peste 10.000 de agenți să devină profesioniști în imobiliare, organizând peste 500 de workshop-uri dedicate. Mai mult, începând cu anul 2023, rețeaua RE/MAX a introdus reprezentarea exclusivă la nivelul întregii rețele, ridicând standardele rețelei locale la nivelul celei europene.

Profesionalizarea breslei poate dubla numărul consultanților imobiliari în următorii 5 ani, până la cca. 20.000 de specialiști

La aniversarea de 10 ani pe piața locală, reprezentanții RE/MAX afirmă că lipsa unei bresle a agentului imobiliar, care să fie recunoscut și respectat ca profesionist, a reprezentat principala provocare cu care s-a confruntat compania în dezvoltarea businessului. Totodată, aceștia se declară optimiști că, odată cu implementarea Legii Agentului Imobiliar, care se află acum în legiferare, piața de consultanță imobiliară va atinge standardele menționate și va cunoaște o creștere accelerată în următoarea perioadă. În condițiile profesionalizării breslei, reprezentanții RE/MAX estimează o dublare a numărului de agenți în următorii 5 ani, până la aproximativ 20.000 de specialiști.

Pentru a se diferenția în piață și a rămâne competitivă, RE/MAX România a mizat încă de la început pe educația profesională a agenților săi, prin programele Academiei RE/MAX, ce conține programe complete atât pentru consultanți, cât și pentru ownerii de agenții. Începând cu anul trecut, RE/MAX România a trecut integral la reprezentare exclusivă a clienților – vânzători sau cumpărători – în care, asemeni avocaților, agentul reprezintă exclusiv interesele unei singure părți în tranzacție.

Studiu RE/MAX România* – Prețurile locuințelor vor crește cu până la 10% în 2024

RE/MAX România prezintă concluziile unui studiu extins în rândul specialiștilor imobiliari, care include statistici și tendințe din piața imobiliară, informații despre comportamentul clienților, evoluția pieței imobiliare în ultimii cinci ani, respectiv o analiză a traiectoriei profesionale a respondenților și beneficiile obținute în domeniul consultanței imobiliare.

Potrivit specialiștilor în imobiliare care au participat la studiul RE/MAX, prețurile locuințelor – atât case, cât și apartamente – vor crește anul acesta. Cca. 35% dintre specialiștii intervievați consideră că prețurile caselor vor crește cu până la 10%, iar în cazul apartamentelor cca. 43% preconizează același procent de creștere. Pe de altă parte, 26% cred că prețurile caselor vor stagna, același lucru fiind menționat de cca. 33% dintre respondenți, referitor la evoluția prețului la apartamente. O estimare diferită, comparativ cu anul trecut, regăsim în cazul terenurilor intravilane, unde 36% dintre specialiști consideră că prețurile vor crește cu până la 10%. Totodată, și în piața chiriilor se preconizează creșteri, aproape 50% dintre respondenți considerând că prețurile pe acest segment vor crește cu până la 10 procente, iar 25% estimează o stagnare. În ceea ce privește evoluția prețurilor la proprietățile comerciale, majoritatea respondenților preconizează stagnări – 40% în cazul spațiilor comerciale, 42% pentru spațiile de birouri – atât la vânzare, cât și la închiriere.

„Previziunile pentru piața imobiliară a anului 2024 sunt destul de incerte, însă există indicii care sugerează o tendință de creștere. Pe de-o parte, luăm în calcul perspectivele ce indică o posibilă reducere a dobânzilor, alături de o anticipată expansiune economică în 2024, iar de menționat la acest aspect sunt și creșterile salariale de la finele anului trecut, precum și faptul că acesta este un an electoral. Pe de altă parte, stocul de noi unități a scăzut în multe orașe, ceea ce se poate reflecta într-o cerere ridicată, iar în mod particular foarte multe orașe au anunțat investiții în infrastructură, generând astfel oportunități investiționale. În concluzie, putem afirma că 2024 se anunță favorabil pentru piața imobiliară din România, o piață ce prezintă în continuare un potențial mare de creștere”, a declarat Răzvan Cuc, Președinte RE/MAX România.

Premisele pieței imobiliare indică o creștere accelerată la nivel de prețuri, în următorii 5 ani

România are cea mai ieftină piață imobiliară din Europa, raportat la salariu per metru pătrat de locuință, afirmă reprezentanții RE/MAX România. Ca exemplu, aceștia menționează că în București un metru pătrat de locuință medie poate fi cumpărat cu 1,3 salarii medii, ceea ce este mult sub orice capitală europeană. Comparativ, în Praga același mp poate ajunge la cca. 4 salarii, iar în Budapesta la cca. 3 salarii medii. De asemenea, procentul de achiziție prin credite ipotecare este cel mai mic din Europa, spun aceștia, menționând că cca. 55% dintre români cumpără fără credit.

Ca urmare, RE/MAX România afirmă că piața locală de real-estate are toate premisele să crească accelerat în următorii cinci ani la nivel de prețuri, dar și în ceea ce privește standardele de locuire, care în prezent sunt cele mai scăzute din Europa. În acest context, compania estimează perspective pozitive pe termen mediu și lung, respectiv o piață caracterizată de o dinamică ridicată și un număr crescut de tranzacții.