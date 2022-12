Festivalul Brazilor de Crăciun a avut o misiune ambițioasă la cea de-a 22-a ediție: garantarea accesului la educație pentru copiii aflați în risc fie din cauza sărăciei, fie din cauza războiului din Ucraina, care a dislocat milioane de copii și i-a obligat să se refugieze departe de casele și școlile lor. Cei 20 de brazi licitați în seara de gală a Festivalului Brazilor de Crăciun, organizată în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, au obținut astfel fonduri totale record, în valoare de 820.000 euro.

În cadrul Galei Festivalului Brazilor de Crăciun, brazii concepuți și donați de către designeri și artiști celebri din România au fost licitați cu sume cuprinse între 7.000 și 100.000 de euro, de companiile care și-au asumat rolul de actori majori ai responsabilității sociale. În total, suma strânsă a fost de 820.000 euro din licitația brazilor, vânzarea biletelor de tombolă și sponsorizări. Gazda serii a fost Marius Pancu, care a transformat seara într-un spectacol al binelui.

Cel mai râvnit brad a fost cel creat de Răzvan Luca & UNTOLD „Brad Crăciun UNTOLD. Magia vieții reale. / UNTOLD Christmas Tree. Real-life Magic”, licitat contra sumei de 100.000 euro, de Kaufland România.

Următorii brazi licitați au fost :

„Povestea spiridușilor de Crăciun”, creat de Ștefania Mircea și Salvați Copiii România – 51.000 euro, prin efoprtul comun al Renovatio, Kaufland România, Catena, BCR, Sephora România, Lidl România, UNTOLD, PEPCO România, Tonica;

WOMAN LIFE FREEDOM, creat de Omid Ghannadi – 50.000 euro, adjudecat de Kaufland România;

„Acasă pentru toți Copiii din România”, creat de Simona și Gabriel Gherasim – Gallantique Boutique – 50.000 euro, achiziționat de Lidl România;

„Dictando”, creat de Miruna Bălașa & Endorphin Lab – 40.000 euro, adjudecat de BCR;

„Papierbaum”, creat de Studium on Space, cu sprijinul Lisa & Co și Edenholz Residence – 40.000 euro, adjudecat de LIDL România;

„Bradul iluminării”, creat de Adela Pârvu, cu sprijinul DYPETY.RO & Eglo România – 40.000 euro, adjudecat de Kaufland România;

„Copacul vieții”, creat de DOINA LEVINZA – 35.000 euro, achiziționat de Catena.

„Melior Mundus”, creat de Iulia Totoianu & Libris.ro – 35.000 euro, adjudecat de PEPCO România.

„An de an, Festivalul Brazilor de Crăciun ne aduce confirmarea că resursa cea mai de preț a unei societăți este solidaritatea socială. Am început anul sub semnul acestei solidarități exemplare, cu românii veniți la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a ajuta, și îl încheiem cu o lecție formidabilă de generozitate. Tradițional, Festivalul Brazilor de Crăciun este dedicat accesului la educație pentru copiii vulnerabili, pentru că educația este temelia fără de care o societate nu funcționează”a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

„Unul dintre cele mai rodnice parteneriate ale MNAR este cel cu organizația Salvați Copiii. Oferim cadrul pentru o excepțională expoziție de artă contemporană cu caracter caritabil dar și programe educative desfășurate la muzeu pe tot parcursul anului pentru copiii și tinerii aflați în grija acestei asociații. Considerăm, alături de conducerea Asociației Salvați Copiii, că educația și cultura fac parte din nevoile fundamentale ale ființei umane”, a adăugat Călin Stegerean, directorul general al Muzeului Național de Artă al României.

Gratie celor 21 de ediții ale Festivalului Brazilor de Crăciun, educația s-a transformat în șansă reală și putere pentru 144.627 de copii, astfel:

345 de copii au beneficiat de sprijin socio-economic, pentru a putea fi integrați educațional și pentru a se preveni abandonul școlar;

43.799 de copii au fost incluși în programul Școala după Școală și educație remedială;

9.709 de copii au participat la Grădinițele Estivale;

4.774 de copii au fost recuperați educațional, prin programul A Doua Șansă.

Designerii și artistii care au creat anul acesta cei 20 de brazi unicat sunt:

Doina Levintza, Ștefan Câlția & Mihaela Glăvan, Miruna Bălașa & Endorphin Lab, Arina Bican & Galeria Kulterra, Nicu Bocancea & Florăria Iris, Irina Dragomir, Gheorghe Fikl & ArtMoves, Lemon Interior Design & Summer Well, Omid Ghannadi & Victor Firan, Simona & Gabriel Gherasim – Gallantique Boutique, Laura Hîncu, Ana Mohonea & Maria Mohonea – Architectural Christmas, Dhaniel Nora & SEPHORA, Adela Pârvu, cu sprijinul DYPETY.RO & Eglo România, Mihai Popescu & Twins Studio, Studium on Space, cu sprijinul Lisa & Co și Edenholz Residence, Iulia Totoianu & Libris.ro, Răzvan Luca & UNTOLD, Măriuca Istrătescu și elevii Colegiului Național George Coșbuc & Dhaniel Nora. Acestora li s-a alăturat Salvați Copiii, cu sprijinul Ștefaniei Mircea.

Sponsorii ediției 2022:

Diamond: Catena, Deutek, Kultho Forever Diamonds

Platinum: BCR, Kaufland România, MOL România, Renovatio, Smart Soft Power

Gold: Banca Transilvania, Beautik Haute Parfumerie, Clifford Chance Badea, Garanti Bank, Mastercard, NHood România, One United Properties, SKY XS Aircargo, Viatris, Wienerberger

Silver: Alumil, Austria Card, CIT ONE, Dexion România, Inform Lykos, Macromex, Maresi Foodbroker, Maviprod, Oscar Downstream, PEPCO România, ASSA ABLOY.

Mulțumiri speciale: ATRA DOFTANA, BDG, Beautik Haute Parfumerie, Beauty District, Centrul Shakti, COUNTRY SPA RETREAT, DAVINO, Delicateria Italiana, DENT ESTET, Depozitarul Central,

DOUGLAS, Elena Perseil, Gallantique Boutique, GETT’S, Hadar Chalet, Haita Land, Hype Arena, Hotel Epoque, Hotel IAKI, HUMANITAS, IVATHERM, KIDDO Play Academy, Kiehl’s, Lensa, Marionnaud, Niran, Obsentum, Optimize Body Center, Parsa Beauty, Purple Flowers, SEPHORA România, Summer Well, TOP LINE, UNTOLD, Wild Olive, YUMP.

Comitetul de organizare: Florentina Costea, Andreea Nicoleta Deliu-Pasol, Omid Ghannadi, Cristian Hordilă, Amalia Năstase, Dhaniel Nora, Andreea Raicu, Gabriela Alexandrescu.

