Muzeul Național al Bucovinei, a înregistrat un record de vizitatori în 2022, peste 400.000, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.

”Miercuri, 4 ianuarie 2023, s-au împlinit 123 de ani de când în grup de intelectuali suceveni înființau Societatea „Muzeul” cu scopul de a păstra și valorifica pentru public vestigiile istorice ale orașului. Practic, 4 ianuarie 1900 poate fi considerată data la care începe istoria înființării muzeul sucevean. Este un prilej de a prezenta o serie de date care confirmă interesul crescut, an de an, al vizitatorilor din toată țara și de peste hotare. Astfel, în anul 2022 s-au înregistrat peste 400.000 de vizitatori, cu 35% peste anul 2021. Numărul celor care ne-au trecut pragul pentru a vizita obiectivele Muzeului Național al Bucovinei este în 2022 cu peste 23.000 mai mare față de anul 2019, considerat an de referință, anterior pandemiei. Consiliul Județean Suceava a realizat investiții în reabilitarea și modernizarea obiectivelor Muzeului Național al Bucovinei (Cetatea de Scaun a Sucevei și Muzeul de Istorie fiind două exemple edificatoare în acest sens) și a susținut financiar organizarea de evenimente de referință la nivel național și internațional care au atras un număr mare de turiști, luna august, când are loc și Festivalul de Artă Medievală „Ştefan cel Mare”, fiind cea mai atractivă”, a spus Barbă.