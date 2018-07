Rezultate Bac 2018. Edu.ro anunță mediile de la examenul de Bacalaureat din acest an pe 4 iulie. Este cel mai important moment pentru candidați. Notele pot fi accesate de pe site-ul Ministerului Educației, dar și site-ul www.observator.tv

Conform regulamentului, rezultate Bac 2018 pot fi accesate pe site-ul edu.ro începând de miercuri, 4 iulie.

Notele obținute la bac de absolvenții care au susținut examenul de Bacalaureat vor fi afișate până în ora 12.00.

Rezultatele la Bac 2018 pentru candidații înscriși la prima sesiune conțin: notele pentru fiecare probă scrisă, media generală și calificativul care indică dacă elevul a promovat sau nu examenul.

Rezultate Bac 2018 pe Edu.ro cum se calculează media la Bac

După încheierea probelor din cadrul examenului de Bacalaureat din acest an şi după evaluarea şi notarea tuturor lucrărilor scrise, se comunică rezultatele finale pentru toţi candidaţii.

Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de Bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

Conform metodologiei de examen, nu se calculează media generală de Bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe. Nu se calculează nici pentru cei care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

Pe 4 iulie, rezultatele la Bac vor fi afişate atât online, cât şi la avizierul liceelor, sub forma unui tabel.

Nu ești mulțumit de rezultatele la Bac 2018? Iată soluția

După afișarea primelor rezultate la Bacalaureat 2018, pe data de 4 iulie 2018, candidații care vor mărirea notelor obținute pot depune contestații.

Cererile se depun pe 4 iulie, între orele 12:00 – 16:00.

Contestațiile la Bac 2018 vor fi soluționate în perioada 5-8 iulie, când comisiile de profesori recorectează lucrările.

Rezultatele finale la Bac 2018 pe județe și orașe sunt anunțate pe data de 9 iulie.