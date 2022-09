Dorința oamenilor de a zbura traversează multe secole de civilizație, fascinația pentru zbor motivându-i spre a căuta permanent calea de a atinge înaltul cerului.

Și astfel a apărut prima tehnologie de zbor dezvoltată de oameni – balonul cu aer cald. Primul zbor a fost organizat in 1783, pasagerii acestui experiment fiind o oaie, o rață și un cocoș, care au călătorit în aer pentru 15 minute. Doi ani mai târziu, un francez și un american traversează Canalul Mânecii, iar în 1999 Bertrand Piccard și Brian Jones reușesc primul zbor în jurul lumii cu balonul cu aer cald.

Zborul cu balonul a devenit sigur în anii ’60, când omul a reușit să găsească, după mult efort, o varianta eficienta, foarte rezistență și ușoară, pentru construirea acestui aparat – poliuretan învelit într-un strat de nailon, cu arzătoare din cilindri de propan. Pasagerii sunt transportați într-o nacelă care conține și arzătorul orientat spre interiorul anvelopei, care eliberează flăcări de până la 6 m lungime, cu scopul de a încălzi aerul interior. Aerul încălzit este dirijat spre interiorul anvelopei balonului și îl face să se ridice, deoarece densitatea sa este mai mică decât cea a aerului din afară care este mai rece.

Depinzând în procent de sută la sută de condițiile meteorologice, baloanele nu pot zbura în fiecare zi, într-un an de zile existând doar aproximativ 150 de zile favorabile (evident, și în funcție de specificul climatic al unei regiuni sau al alteia).

Astăzi, după secole de testări în diverse formule, balonul cu aer cald oferă omenirii o cale inedită de evadare din rutina cotidiană, oferită de senzația fascinantă pe care doar explorarea înălțimilor o poate produce. Evenimentul RiseUP – Bucharest on the sky vine sa ofere bucurestenilor această senzație.

Povestea evenimentului – manifest RiseUP – Bucharest On The Sky by MachineMan se întoarce mult în timp și este o poveste despre depășirea barierelor, despre reinventare continuă, despre bucuria de a trai știind că faci în fiecare clipa a vieții totul, dar absolut totul, pentru a ajunge unde ai visat chiar dacă asta înseamnă să vrei să ajungi la stele. Este o lecție pe care o putem învăța de la viață și pe care cineva a ales să o învețe.

Este povestea unui om care și-a distrus corpul pe altarul rutinei cotidiene, a vieții încărcate de avocat de succes, ajungând să dea mana cu moartea, îngropat de kilogramele acumulate și bolnav de diabet, dar care a ales să se reinventeze printr-un proces dureros și de durata pe care l-a urmat riguros și fără abateri, fiind conștient în permanență de faptul că fiecare pas îl duce spre o viață trăită frumos, la 180 de grade schimbare fata de tot ceea ce fusese viața lui până în acel moment.

Alimentația sănătoasă și disciplina, multe antrenamente și participarea la maratoane i-au creat senzația permanentă că se poate mai mult și atunci și-a îndreptat privirea către cer. Peste 350 de sărituri cu parașuta, dar și înregistrarea numeroaselor recorduri i-au schimbat traiectoria.

La 41 de ani, a decis să își învingă frica de înălțime sărind cu parașuta: ”A fost momentul în care am simțit ce înseamnă să trăiești cu adevărat”, ne spune cel care ulterior avea să devină creatorul proiectului MachineMan.

Și nu s-a oprit aici. După aproape 400 de sărituri cu parașuta, descoperind iubirea pentru înălțimi și sentimentul incomensurabil de libertate oferit de explorarea cerului, și-a achiziționat unul dintre cele mai mari baloane cu aer cald din România, deschizând astfel un nou capitol din noua sa viață. A întregit proiectul MachineMan, creând conceptul de activări la înălțime, pe o platformă suspendată de balon, la 2.000 de metri, precum jocuri de șah și minigolf, alergare pe bandă sau scene din celebrul serial Casa de Papel, înregistrând recorduri prin fiecare activare.

De ce RiseUp Bucharest On The Sky by MachineMan?

Pentru că proiectul MachineMan dorește să ofere oamenilor care iubesc viața trăită frumos experiența inedită și sentimentul de libertate absoluta oferite de explorarea înălțimilor, aducand in premiera conceptul de festival al baloanelor cu aer cald in mediu urban.

Evenimentul – manifest RiseUp Bucharest On The Sky și-a propus să le arate oamenilor ce înseamnă pe deplin “iubesc să trăiesc” și să le dea cu adevărat șansa de a vedea lumea de sus. Participarea la acest eveniment nu reprezintă doar timp de calitate petrecut alături de cei dragi, ci călătoria spre un alt mod de a privi viața, precum în povestea MachineMan.

Fie că veți alege ridicări în ancoră sau că veți experimenta senzația zborurilor libere, balonul cu aer cald va reprezenta de fapt calea spre o viață trăită frumos, spre lucrurile care contează cu adevărat și care ne fac fericiți. Veți vedea lumea de sus și veți observa bucuria oamenilor, liniștea oferită de o carte bună sau starea de spirit pozitivă ce doar muzica de calitate o poate aduce.

Vă așteptăm între 30 septembrie – 2 octombrie 2022 pe Insula Lacul Morii, la evenimentul – manifest RiseUp Bucharest On The Sky by MachineMan, să facem împreună o declarație de iubire pentru viață. Detalii și bilete pe site-ul www.riseup.city.