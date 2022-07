Investiția în roata panoramică care ar fi urmat să fie montată în zona Cetății de Scaun a Sucevei nu se va mai realiza în acest an. Cel puțin așa reiese din ultimele mișcări ale Primăriei municipiului Suceava. Concret, printr-un proiect de hotărâre de consiliu local care urmează a fi dezbătut în ședința de săptămâna viitoare, inițiat de primarul Ion Lungu, se propune modificarea Programului obiectivelor de investitii si majorarea Fondului de rezervă bugetară pentru anul 2022 cu 4 milioane de lei. Mai exact, se propune diminuarea cu 3 milioane de lei a sumei destinate roții panoramice ceea ce înseamnă că municipalitatea renunță la investiție. Cel puțin în acest an. Totodată, se propune și diminuarea cu un milion de lei a sumei alocate pentru modernizarea sălii de ședințe a Consiliului Local. În schimb, se suplimentează cu 100.000 de lei suma destinată pentru ’’Rețea canalizare menajeră pe străzile Dobrilă Eugen, Molidului, Fagetului” și se alocă tot 100.000 de lei pentru un ’’Sens giratoriu intersectie Calea Unirii cu strada Traian Vuia si strada Apeductului”.

