Cea de-a șaptea ediție a festivalului Rocanotherworld va avea loc în zona de agrement Ciric din Iași, începând de joi, 23 iunie, până duminică, 26 iunie. Primele trupe confirmate sunt: Domino, E.M.I.L., Nouvelle Vague, Paul Tihan și Șuie Paparude, iar biletele și abonamentele early bird sunt disponibile prin rețeaua iabilet.ro: https://rocanotherworld.iabilet.ro/.

Unul dintre cele mai mari festivaluri din regiunea de nord-est a României și una dintre manifestările consecvente ale genului din ultimii ani, a fost printre puținele evenimente care s-au desfășurat în cei doi ani de pandemie, în 2020 chiar fiind primul festival post lockdown din țară.

Anul acesta, Rocanotherworld #7 îi aduce pentru prima dată la Iași pe Nouvelle Vague, celebrul grup de muzicieni care a cucerit întreaga lume cu ritmuri de bossa nova, ce au ca sursă de inspirație mișcarea new wave, precum și muzica punk și post punk. De 18 ani Nouvelle Vague readuc la viață, într-o interpretare proprie, piese celebre ale unor trupe emblematice precum Depeche Mode, Simple Minds, Sex Pistols, Talk Talk, Robert Palmer, The Sisters of Mercy, Killing Joke, The Clash, Billy Idol, New Order, The Smiths și The Cure.

Odată cu eliminarea restricțiilor, ediția din iunie va activa din nou scena de muzică electronică, primii artiști confirmați fiind DJ-ul și producătorul Adrien, Mihai Popoviciu, considerat astăzi unul dintre cei mai inovativi producători est-europeni de muzică electronică și The Model, DJ-ul român care a mixat în jurul lumii în ultimii 20 de ani.

Tradiția caritabilă continuă, fiind parte a festivalului ce stă sub semnul solidarității și a celor trei valori, Be Curious, Be Different, Be for others. În contextul curent, organizatorii și partenerii festivalului și-au îndreptat din nou atenția către comunitate și cei care au nevoie de ajutor, sprijinind refugiații ucraineni și asociațiile care se ocupă de taberele oficiale din Iași. Astfel, cu sprijinul Kaufland România, au fost donate de la începutul crizei umanitare și până în prezent peste 10 tone de produse de curățenie, igienă și alimente neperisabile taberelor de refugiați, peste 5000 de porții de mâncare, iar alături de Trei Vieți a fost reactivat Fondul Donatorilor, ce are ca scop susținerea spitalele din Ucraina cu medicamente, consumabile și echipamente medicale.