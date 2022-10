Rona Hartner a divorțat de soțul ei, Herve Camilleri, în 2021. Anunțul a fost făcut după trei ani de mariaj, asta după ce a realizat că partenerul ei de viață mai nutrește sentimente pentru fosta soție. La un an de la divorț, actrița și-a iertat fostul soț, notează click.ro.

„Între mine și Herve a rămas o relație de prietenie și tandrețe foarte mare. Nu mă mai pot întoarce la el! În momentul în care am făcut pasul unui divorț nu mă mai pot întoarce. Asta este clar! Rămâne o persoană dragă mie ca să zic așa. Nu am niciun fel de sentiment de ură sau altceva față de fostul soț sau de primul soț. Îi apreciez pentru ceea ce sunt, încerc să fiu empatică și să înțeleg ceea ce simt și ei, dar dacă am divorțat, eu chiar nu mai cred în acea relație. Adică nu că nu mai cred în persoana respectivă, persoana respectivă poate să mă surprindă mâine – poimâine. Poate să fie o surpriză extraordinară și continuă. Mai exact fiecare dintre ei poate să fie <wow>, însă în relația cu ei nu mai cred. Așa că nu m-aș mai împăca cu fostul.”, a declarat Rona Hartner, pentru Click!.

