În ziua de 24 mai în jurul orelor 19.30, un bărbat de 45 ani, din Mănăstirea Humorului, satul Poiana Micului a condus autoutilitara pe DJ 177, în localitatea Poiana Micului, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit capătul din dreapta al podului care traversează pârâul Stoeneasa Mare. În urma impactului a rezultat avarierea autovehiculului și vătămarea corporală ușoară a unui pasager de 44 ani fără a fi necesară internarea medicală. Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. (1) din C. Pen. și „vătămarea corporală din culpă”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 196 alin. (1) din C. Pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. Pen..