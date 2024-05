Muzeul de Istorie din Siret, care include și un Memorial al Holocaustului Evreilor din Bucovina a fost inaugurat astăzi în mod oficial. Evenimentul s-a desfășurat în prezența a numeroși invitați de prestigiu din țară și din străinătate, alături de care au fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul din Siret, Adrian Popoiu și directorul Complexului Muzeal Bucovina, Emil Ursu.

„Inaugurarea a început cu o rugăciune rostită de doi rabini prezenți la eveniment, în memoria celor șase milioane de evrei victime ale Holocaustului. A urmat apoi cuvântul președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a precizat că prin deschiderea acestui muzeu și al memorialului, „Bucovina scrie o pagină de istorie”. „Sunt emoționat și bucuros să salut atâția oaspeți dragi care au venit la deschiderea acestui muzeu de la Siret, cu Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina. Un proiect de suflet, am crezut în el, am crezut și cred că aveam obligația să facem așa ceva. Bucovina scrie astăzi o pagină de istorie. Și nu se dezminte. Pentru că ce a fost și este această minunată provincie? Un loc al toleranței, al înțelepciunii, al echilibrului, al acceptării și a celorlalți. Când facem noi acest eveniment? Acum gând la granițele noastre se aud bombe. Când mai mult ca oricând e nevoie de echilibru de cumpătare și pace. Facem o excursie în trecut și vedem ce s-a greșit și trebuie să ne asumăm”, a transmis Gheorghe Flutur.

De precizat că printre invitații speciali prezenți astăzi la Siret s-au numărat președintele Consiliului Regional Schwaben, Martin Sailer, șeful Administrației Regionale Militare Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, vice-ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Rebecca Shah, Suveranul Mare Comandor al Supremului Consiliu al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România, Stelian Nistor, directorul diviziei de arhive al muzeului Yad Vashem din Ierusalim, Alexander Avram, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Luca Niculescu, deputații Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu, prefectul Alexandru Moldovan, primarul Sucevei, Ion Lungu, fostul președinte al Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, rabinii din Cernăuți și de la Iași, Menachem Mendel Glisnshtain, respectiv Yeahodua Aronovich, președintele Comunității Evreiești din Suceava, profesorul Sorin Golda, directorii de muzee din țară, numeroși profesori de istorie, dar și reprezentanți ai mai multor instituții de cultură.

Trebuie spus că în perioada 23 – 26 mai inclusiv, accesul în muzeu este gratuit.

Potrivit Muzeului Național al Bucovinei, alături de cele opt săli ce constituie expoziția permanentă (Zorii istoriei la Siret; Siretul, capitală a Moldovei; Siretul în perioada modernă; Siretul în sec. XIX. Un interior orășenesc; Personalități siretene; Holocaustul din Bucovina; Siretul în cartografia austriacă. Piese celebre descoperite în zona Siretului; Plecarea evreilor din România – o pagină uitată), muzeul cuprinde și un Memorial al Holocaustului Evreilor din Bucovina, primul de acest fel pentru o provincie istorică românească.

Memorialul a putut fi realizat cu generosul sprijin acordat Muzeului Național al Bucovinei de către Yad Vashem The World Holocaust Remembrance Center, the Central Database of Shoah Victims’ Names și, de asemenea, de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel.

Muzeul de Istorie din Siret, aflat în administrarea Muzeului Național al Bucovinei, a fost restaurat prin proiectul Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne, într-un parteneriat al Consiliului Județean Suceava – ordonatorul de credite al MNB cu Primăria orașului Siret, finanțare POR, axa 13.1.