În urma alegerilor de duminică, 9 iunie, PSD a câștigat nu mai puțin de 61 de primării din județul Suceava. Printre victoriile importante obținute de PSD se numără cele de la Suceava, prin Vasile Rîmbu și Șcheia, unde primar va fi actualul viceprimar Cristinel Burac. În urma rezultatelor neoficiale, PNL va avea 49 de primari, liberalii câștigând municipii precum Rădăuți, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, sau orașe precum Siret, Dolhasca.

De asemenea, AUR are un singur primar în județul Suceava, Neculai Miron, în comuna Bosanci. Și Alianța Dreapta Unită a reușit să câștige două primării, la Milișăuți, prin Vasile Cărare și la Botoșana, prin Andrei Sticleț.

Suceava – Vasile Rîmbu PSD

Broșteni – Alexandru Hurjui PNL

Câmpulung Moldovenesc Mihăiță Negură PNL

Cajvana – Gheorghe Tomăscu PSD

Dolhasca – Decebal Isachi PNL

Fălticeni – Cătălin Coman PSD

Frasin – Marinel Balan PNL

Gura Humorului – Marius Ursaciuc – independent

Liteni – Tomiță Onisii PNL

Milișăuți – Vasile Cărare USR

Rădăuți – Bogdan Loghin PNL

Salcea – Belțic Ezekiel PNL

Siret – Adrian Popoiu PNL

Solca – Cornel Țehaniuc PSD

Vatra Dornei – Marius Rîpan PNL

Vicovu de Sus – Vasile Iliuț PNL

Adâncata – Viorel Cucu PNL

Arbore – Vasile Tiperciuc PSD

Baia – Maria Tomescu PSD

Bălăceana – Octavian Constantin Cojocariu PSD

Bălcăuți – Iulian Petru Chideșa PSD

Berchișești – Violeta Țăran PSD

Bilca – Zaharie Rusu PNL

Bogdănești – Cristian Florin Sopon PSD

Boroaia – Vasile Berariu PSD

Bosanci – Neculai Miron AUR

Botoșana – Andrei Sticleț – Alianța Dreapta Unită

Breaza – Gheorghe Lesenciuc PSD

Brodina – Vasile Uhliuc PNL

Bunești – Ioan Ștefan PSD

Burla – Viorel Pintiliuc PNL

Cacica – Dinu Radu Ciuc PSD

Calafindești – Adrian Frîncu PNL

Capu Câmpului – Marcela Elena Bârsan PNL

Cârlibaba – Gabriel Danciu PNL

Ciocănești – Radu Ciocan PNL

Ciprian Porumbescu – Dumitru Nimițan PSD

Comănești – Grigoraș Păstrăv PNL

Cornu Luncii – Gheorghe Fron PSD

Coșna – Gavril Pardău PSD

Crucea – Dorin Rusu PSD

Dărmănești – Dan Chidoveț PNL

Dolhești – Cristinel Neculai Bărculescu PSD

Dorna Arini – Andrei Ștefăniță Mazăre PNL

Dorna Candrenilor – Dănuț Candrea PSD

Dornești – Vasile Cazacu PSD

Drăgoiești – Constantin Popescu PSD

Drăgușeni – Vasile Lică Cepoi PSD

Dumbrăveni – Ioan Pavăl PSD

Fântâna Mare – Vasile Mucilenița PSD

Fântânele – Vasile Marian Sabie PSD

Forăști – Brăduț Avrămia PSD

Frătăuții Noi – Gheorghe Olari PNL

Frătăuții Vechi – Cristin Dinu Antemie PNL

Frumosu – Constantin Buga PNL

Fundu Moldovei – Tudor Zdrob PNL

Gălănești – Liviu Mironescu PSD

Grămești – Florina Veronica Anechitei PNL

Grănicești – Gheorghe Nuțu PSD

Hănțești – Daniel Olariu PSD

Hârtop – Vasile Cătălin Hrescanu PNL

Horodnic de Jos – Ionel Andrișan PSD

Horodnic de Sus – Valentin Luță PNL

Horodniceni – Neculai Florea PNL

Iacobeni – Viorel Maxim PSD

Iaslovăț – Ion Cotoară PSD

Ilișești – Ilie Nițan PSD

Ipotești – Dumitru Gulei PNL

Izvoarele Sucevei – Leonard Tiberiu Mehnu PSD

Marginea – Gheorghe Lazăr PNL

Mălini – Patru Nistor PSD

Mănăstirea Humorului – Viorel Croitoru PNL

Mitocu Dragomirnei – Radu Reziuc PSD

Moara – Eduard Ferdinand Dziminschi PNL

Moldova Sulița – Petru Jecalo PNL

Moldovița – Alin Boșutar PSD

Mușenița – Radu Florin Tudurean PNL

Ostra – Ioan Oros PNL

Panaci – Vasile Cozan PSD

Păltinoasa – Eduard Rudolf Wendling PSD

Pătrăuți – Adrian Isepciuc PSD

Pârteștii de Jos – Spiridon Mereuță PSD

Poiana Stampei – Viluț Mezdrea PSD

Poieni Solca – Dumitru Ichim Lăzărean PSD

Pojorâta – Bogdan Codreanu PNL

Preutești – Ion Vasiliu PSD

Putna – Gheorghe Coroamă PNL

Rădășeni – Neculai Perju PNL

Rîșca – Ionuț Dragomir Andreica PNL

Sadova – Mihai Constantinescu Otcu PNL

Satu Mare – Toader Lavric PSD

Siminicea – Mihai Penciuc PSD

Slatina – Vasile Vlăduț Gherman PSD

Straja – Mihai Juravle PSD

Stroiești – Mihai Senic PNL

Stulpicani – Vasile Zamcu PNL

Sucevița – Liviu Bodnărescu PNL

Șaru Dornei – Cătălin Iordache PNL

Șcheia – Cristinel Ioan Burac PSD

Șerbăuți – Cătălin Sanduleac PNL

Todirești – Mugurel Bocancea PNL

Udești – Cristea Ostrovan PSD

Ulma – Nicolae Schipor PSD

Vadu Moldovei – Iulian Bogdan Amariei PSD

Valea Moldovei – Niculai Romică Floriștean PSD

Vama – Tiberius Constantin Lucuțar PNL

Vatra Moldoviței – Virgil Saghin PNL

Verești – Dănuț Gavriliuc PSD

Vicovu de Jos – Vasile Țugui PSD

Voitinel – Maria Pleșca PSD

Volovăț – Ioan Vicol PSD

Vulturești – Cornel Salamaha PSD

Zamostea – Vasile Haliuc PSD

Zvoriștea – Constantin Barariu PSD