La data de 25 mai ora 23.26, polițiștii echipajului de poliţie rutieră din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului în timp ce acţionau în cadrul unei acţiuni pe linia depistării şi sancţionării conducătorilor auto care conduc autovehicule fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, la intersecţia DN 2E cu DJ 178 şi DJ 178E, de pe raza localităţii Pîrteştii de Sus, comuna Cacica, au oprit pentru control autoturismul la volanul căruia a fost identificat un bărbat de 39 de ani, din Cacica. Deoarece, conducătorul auto emana miros de băuturi alcoolice, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „conducere sub influența alcoolului”.

, 6.0 out of 10 based on 1 rating