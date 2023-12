Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ciocnit un pahar de șampanie cu membrii deliberativului județean la finalul ultimei ședințe din acest an. După parcurgerea ordinii de zi a ședinței, Gheorghe Flutur i-a invitat pe consilieri să fie prezenți pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, la Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarnă care va începe de la ora 10:00 în fața Palatului Administrativ. „Acolo găsim un vin fiert, prilej de împăcare, dar eu consider că nu plecăm neîmpăcați astăzi de aici. Mulțumesc tuturor pentru colaborare. La Mulți Ani dumneavoastră și familiilor dumneavoastră!”, le-a transmis Gheorghe Flutur consilierilor județenei, după care a dat startul colindelor. Consilierii județeni au fost colindați și urați de un grup de tineri îmbrăcați în costume populare. Șeful administrației județene le-a oferit personal consilierilor câte un pahar de șampanie, după care întreaga audiență a asistat la concertul de colinde.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating