”Foarte mulți vor să ajute cu bani. Am depus o cerere scrisă la Consulatul Ucrainei să ne emită o listă semnată cu refugiați (să aibă acest statut oficial). Noi strângem în conturile Fundația Umanitară “Jeni Mandachi”. Obligatoriu de scris la plată “”UCRAINA”. Banii vor ajunge la refugiați doar dacă scrie clar “UCRAINA””, a transmis omul de afaceri Ștefan Mandachi, care a oferit și conturile în care pot fi depuși banii:

RO52BTRLRONCRT0496865701 – RON

RO02BTRLEURCRT0496865701 – EUR

RO57BTRLGBPCRT0496865701 – GBP

”Maximă atenție la conturi, în general, mai există infractori care pot modifica litere. Donați doar în surse fff sigure, verificate, verificabile”, recomandă Mandachi.

”Toți ucrainienii pot servi o masă caldă gratuită la noi! Toți câinii sunt la fel de bine veniți, inclusiv în hotel. Am pregătit țarcuri! Dacă oferiți cazare, masă dar mai ales TRANSPORT din Suceava în țară, sunați-l pe Alex +40 (742) 696 939 (el întocmește listele, transportul e din Suceava!). Avem 50 locuri cazare plus masă chiar acum! IMPORTANT: am luat în echipă un translator, care va sta nedezlipit lângă responsabilul nostru. Pot suna direct refugiații +40 (742) 696 939 vor vorbi în limba lor! Alimente (neperisabile, necongelate) se pot trimite la Mandachi Hotel (str. Sofia Vicoveanca, 107, Suceava. Ar fi nevoie de 60 – 70 saltele. Un magazin mare de bricolaje sau cine ar putea să le imprumute, ar ajuta +40 (742) 696 939”, a mai transmis Ștefan Mandachi.