Sebastian Țopescu (23 de ani), bucătarul cu corset de la „Chefi la cuțite”, a povestit pentru Click! despre clipele petrecute cu regretatul său tată, jurnalistul sportiv Cristian Țopescu, dar și despre relațiile lui de iubire.

Sebastian Țopescu, unul dintre copiii regretatului Cristian Țopescu, și-a făcut debutul la TV după participarea la emisiunea „Chefi la cuțite”, unde a primit un 10 de la Cătălin Scărlătescu, dar și un șorț de aur de la Florin Dumitrescu. El nu a trecut proba, deși rețeta lui era destul de „fashion”, însă le-a adus zâmbetul pe buze celor trei chefi, care au aflat lucruri interesante despre tânărul de 23 de ani.

Fashion editorul a declarat, în exclusivitate pentru Click!, cu ce clipe frumoase își încarcă sufletul atunci când îi este greu și dor de tatăl său. „Îmi este dor de tata, dar tot ce s-a petrecut cu el este un lucru firesc. Este cursul fiecărei persoane de pe acest pământ! Eu am privit și am înțeles un lucru și anume faptul că oamenii vin pe lume după care pleacă. Sunt momente în viață în care mă gândesc la tata sau îmi aduc aminte de unele lucruri cu el. Rememorez acele clipe când jucam împreună șah și mă lăsa să câștig. El avea un talent aparte care mă făcea să cred că sunt cel mai bun și reușesc să îl înving dar nu era deloc așa. După mi-am dat eu seama, când am mai crescut, cum stau cu adevărat lucrurile.”, a declarat Sebastian Țopescu, pentru Click!.

Bucătarul cu corset de la „Chefi la cuțite” a mărturisit că este singur, nu are o iubită și se focusează mai mult pe cariera profesională.

