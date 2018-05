Tudor Chirilă a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care explică faptul că regretatul Cristian Țopescu a realizat foarte multe lucruri importante pentru cultura din România. Artistul și-a spus punctul de vedere cu privire la amprenta pe care Cristian Țopescu și-a lăsat-o asupra României și a sprotului românesc, notează click.ro.

“Fără să vrea, înainte de moarte, Cristian Topescu a făcut o radiografie esentiala a situatiei Romaniei postdecembriste. Discutând despre felul în care el a fost interzis de pe postul national (despre acest interviu am citit in Adevarul), Țopescu a spus ca Elena Ceausescu a fost dezinformata de prim-ministrul de pe atunci, Constantin Dăscălescu, care a înțeles sugestia lui Țopescu vis-a-vis de plecarea fotbaliștilor tineri ca pe un îndemn la adresa generației tinere in general.”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook, conform sursei citate.

Sursă foto: www.facebook.com