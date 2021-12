Mîine, 4 decembrie, 34 de candidați vor susține, la Suceava, proba de traseu pentru obținerea permisului de conducere, cu examinatori locali. Prefectura a transmis că, în aceste zile, în sprijinul celor 3 examinatori de la Suceava au venit 8 colegi de la Bacău. Astfel, ieri la proba de traseu au fost programați 126 de candidați. Astăzi, sînt testați 122 de aspiranți la statutul de șofer. La începutul săptămînii, la Suceava au fost prezenți 5 examinatori din Botoșani. Decizia de a aduce examinatori din alte județe a fost luată pentru reducerea decalajului existent între momentul susținerii probei teoretice și a celei practice.

