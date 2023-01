La data de 7 ianuarie în jurul orei 12:36, echipajul de politie rutiera din cadrul Politiei Câmpulung Moldovenesc a efectuat semnalul de oprire pentru un autoturism care circula pe DN 17 din comuna Pojorata.

S-a constatat ca autoturismul era condus de catre un barbat din comuna Sadova și fiind testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,62 mg/I alcool pur în aerul expirat.

Avand în vedere rezultatul testarii, șoferul a fost condus la Spitalul Campulung Moldovenesc unde i-au fost recoltate doua mostre biologice de sange în vedera determinarii concentratiei de alcool din sange.

In cauza a fost întocmit dosar penal, privind infractiunea de ,,conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante” .