La data de 25 ianuarie ora 16:30, Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată prin SNAU 112 cu privire la faptul că pe strada M. Sadoveanu din Fălticeni în zona intersecției cu b-dul 2 Grăniceri, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto care a provocat accidentul pare influența alcoolului. Echipajul de poliție s-a deplasat în regim de urgență spre zona indicată, stabilind faptul că în jurul orei 16:25, un bărbat, în timp ce conducea autoturismul a acroșat un alt vehicul care era parcat, provocând pagube materiale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, recoltându-i-se probe de sânge. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, faptă prevăzută de art. 336, alin 1 din Codul Penal. După administrarea materialului probator, în continuarea cercetărilor efectate, a rezultat că în momentul evenimentului rutier, șoferul avea o alcoolemie de 2,68 g/l alcool pur în sânge, prima probă și 2.50 g/l alcool pur în sânge, a doua probă. La data de 29.01.2024 s-a continuat urmărirea penală, pentru infracţiunea de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” faptă prev și ped de art 336 alin.1 Cod Penal, polițiștii dispunând reținerea pentru o perioadă de 24 ore, șoferul fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Suceava.