Tupeu mare la o șoferiță de 30 de ani din Stulpicani. Aceasta a fost oprită duminică dimineață de polițiști la Frasin întrucât rula cu 126 de km/oră în localitate unde viteza este limitată la km/oră. La control însă polițiștii au avut surpriza să constate că femeia avea un permis auto eliberat de autoritățile din Italia care după confruntarea cu baza de date nu a fost găsit în evidențe deci cel mai probabil era fals. Șoferița s-a ales în final cu dosar penal.

