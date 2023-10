7 din 10 participanți la cel mai recent sondaj derulat de eJobs România declară că, în prezent, traversează o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional. Factorul care își pune cel mai mult amprenta asupra echilibrului lor psihic este faptul că muncesc prea mult și simt că au intrat într-o zonă de burnout, aproximativ o treime dintre respondenți marcând acest răspuns. Următorul motiv este legat de faptul că nu câștigă suficient pentru cheltuielile pe care le au. 20% nu se simt apreciați la locul de muncă, iar 13% spun că sunt afectați de diverse probleme pe care le întâmpină în viața personală.

„Rezultatele sondajului vin să confirme ceea ce și noi auzim tot mai des în jurul nostru, în context profesional: discuții despre anxietate, epuizare, presiune, deviații comportamentale, colegi nesiguri, deprimați, manageri încărcați cu toate problemele echipei, nervi întinși la maximum, dezechilibre. Sunt, însă, trăiri care nu ar trebui să ne surprindă, după 4 ani foarte dificili, marcați de o pandemie, un război, un context economic în cel mai bun caz incert și cine știe câte alte situații particulare, personale, care s-au așezat pe acest fond deloc prielnic”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs România.

Întrebați care sunt stările emoționale pe care le-au resimțit cel mai pregnant în ultimul an, mai mult de jumătate (53,4%), au pus pe primul loc teama că veniturile pe care le au nu vor ține pasul cu creșterile de prețuri și nu vor reuși să se mai descurce din punct de vedere financiar. 37,6% s-au simțit neînțeleși de angajator, iar 32% au inclus în lista acestor stări teama de a nu-și putea găsi un job nou. 23,3% dintre respondenți menționează că și-au pierdut echilibrul emoțional. Alte trăiri negative cu care s-au confruntat românii în ultimul an au fost îngrijorarea că ar putea să-și piardă jobul, singurătatea ori depresia. 2 din 10 spun că ultimul an fost, în general, unul bun, fără prea multe motive de îngrijorare.

„Deși vedem destul de multe motive de îngrijorare, dar și transparență în a le recunoaște, întrebați dacă au simțit nevoia de a apela la ajutor psihologic de specialitate, doar 33,5% dintre participanții la sondaj au răspuns afirmativ. Dintre aceștia, 62,4% nu au făcut nimic în acest sens, 35% au început să meargă la terapie și au plătit din resurse proprii costurile aferente, iar 2,6% au avut parte de terapie, ca beneficiu oferit de compania pentru care lucrează”, explică Raluca Dumitra.

Jumătate dintre cei care recunosc că ar fi avut nevoie, dar nu au mers la terapeut, spun că motivul este legat de bani și că nu și-au permis. Aproape o treime, însă, nu au făcut acest lucru pentru că nu s-au simțit confortabil să vorbească despre problemele lor cu un străin, iar 3,4% au declarat că le este teamă că ar putea fi judecați de cunoscuți. Alte motive care le-au stat în cale au fost lipsa timpului, faptul că nu au găsit un psiholog cu care să fie compatibili sau că au încercat, pe cont propriu, să își rezolve problemele care îi apăsau.

O treime dintre cei care au mers la terapie în ultimul an spune că se simte la fel ca înainte și că nu observă nicio schimbare în urma acestui proces. 35,8% spun că sunt mai liniștiți acum, iar 28,3% se declară mai încrezători în ei înșiși și în viitor. Pentru 3,1%, sesiunile de terapie au avut un efect advers și spun că se simt mai agitați decât înainte de a le începe.

„Această preocupare pentru echilibrul emoțional devine tot mai evidentă atât în rândul candidaților și angajaților, cât și al angajatorilor, care au înțeles că starea de bine a oamenilor din echipe are un impact direct și, de multe ori, imediat în business. De aceea, de aproximativ patru ani încoace, vedem că în structura pachetelor de beneficii extrasalariale a început să apară accesul la consiliere psihologică, chiar dacă încă timid”, mai spune Raluca Dumitra. 45% dintre respondenți menționează că acest lucru nu se întâmplă în compania pentru care lucrează, deși și-ar dori, 41,3% spun că nici nu au acest beneficiu, dar nici nu cred că este nevoie, iar 7,3% au răspuns că angajatorul lor a oferit dintotdeauna acces la terapie. Pentru 2,8% compania a inclus terapia în ultimul an, iar 3,5% au acest beneficiu din 2020, după declanșarea pandemiei de Covid.

În ceea ce privește relația pe care o au cu angajatorul lor, 77,7% nu cred că managerii sunt interesați de sănătatea emoțională a angajaților. În plus, de la locul de muncă resimt o serie de generatori de stres, precum faptul că muncesc prea mult, că au un salariu prea mic pentru nevoile lor actuale, că au o relație tensionată cu managerul sau cu alți membri ai echipei, că nu le este permis să lucreze remote sau că nu se simt suficient de bine pregătiți și nu fac față cerințelor de la job.

Sondajul a fost realizat în perioada septembrie – octombrie 2023, pe un eșantion de 1.572 de respondenți care, la momentul completării sondajului, erau angajați.

