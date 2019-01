Mîine,16 ianuarie 2019, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava se va juca o nouă reprezentație a piesei „Pisica verde”, în regia lui Cosmin Panaite. Spectacolul este interpretat de actorii Teatrului studențesc „Fabulinus” și va începe la ora 19.00. Intrarea este liberă.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating