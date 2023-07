Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a compus o strigătură specială pentru cei care îl critică în special pentru că participă la hore și cântă strigături. Prezent astăzi la “Jocul de pe toloacă” de la Pârteștii de Sus, Gheorghe Flutur a urcat pe scenă alături de mai gospodari pentru a cânta strigături de horă. La un moment dat Flutur a spus: “Bucovina dragă. Hai la o țîră de folclor. Îi salut și pe cei care mă critică că eu strîg. Și am o strgătură pentru ei”.

“De-o bucat’ de vreme-n coace, este unul nu-mi dă pace.

Azi mă mușcă pe la spate, dar are dinții de lapte.

Cel ce sâmbetele-mi poartă, i se spune mână moartă.

Că duminică la jioc, joacă jocuri de noroc,

Mai grăiesc gurile rele, că joacă la păcănele

Dacă tot ai să mă împungi, cu mine bine n’ ajungi.

Dacă începi cu mine jiocul, vezi că ți-ai mâncat norocul”, este strigătura compusă de Gheorghe Flutur pentru criticii lui.