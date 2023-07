Câteva sute de gospodari din județul Suceava și din Bistrița Năsăud participă astăzi la a doua ediție a „Jocului pe toloacă” de la Pârteștii de Jos, din comuna Cacica. După o imensă horă în la care s-au încins toți gospodarii și gospodinele prezente, președintele Consiliului Județean Suceava a fost invitat să spună câteva cuvinte pentru deschiderea festivalului. Aflat în mijlocul gospodarilor, Gheorghe Flutur le-a spus acestora să nu se teamă că nu le va ține un discurs și i-a îndemnat la dans și strigături. „Bine ați venit la Jocul pe toloacă dragii mei. O trecut un an tare repede. Eu cred că nu e vremea să grăim, e vremea să jiucăm și să strâgăm. Văd că e mai multă lume ca anul trecut, așa că… Muzica !”, a strigat Gheorghe Flutur. Președintele Consiliului Județean Suceava a fost cel care a dat startul concursului de strigături, el dansând în horă alături de soția sa, interpreta de muzică populară Ana Ilca Mureșan.

„Jocul pe toloacă” are loc pe imașul Rodinii din Pârteștii de Sus. La horă vor participa și gospodarii din Șieuț, din județul Bistrița-Năsăud. „Jocul pe toloacă” este organizat printr-un proiect al Consiliului Județean Suceava, cu sprijinul Centrului Cultural Bucovina și a Primăriei comunei Cacica.

La „Jocul pe Toloacă” vor participa gospodari din vetrele folclorice Vicovu de Sus, Poieni Solca, Vama, Fundu Moldovei, Pojorâta, Cajvana, Comănești, Pârteștii de Sus, Mănăstirea Humorului, Botoșana, Iaslovăț, Mălini și Dolhești, precum și fanfarele „Stamate” și „Glas de Bucovina”.