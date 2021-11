Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat cetățenii că se lucrează la ornarea bradului de Crăciun de pe esplanada din Centru și la montarea căsuțelor pentru Târgul de Crăciun. Bradul cu o înălțime de 20 metri și a fost adus de la Ocolul Silvic Bogata, comuna Baia. Luminile din bradul de Crăciun vor fi aprinse sâmbătă, 27 noiembrie, la ora 18:00. Până la această dată va fi dat în funcțiune și iluminatul ornamental din oraș. Târgul de Craciun va fi deschis începând de vineri, 26 noiembrie, ora 12:00 și va funcționa pâna pe data de 15 ianuarie 2022, la fel ca și iluminatul ornamental din oraș.

”Municipalitatea face un efort important să avem iluminat ornamental în toate cartierele din oraș. În orașe mari din România, precum Oradea sau Iași, va fi iluminat ornanental doar în zona centrală, din considerente financiare. Noi ne dorim să aducem o rază de bucurie în întreg orașul nostru în această perioadă grea de pandemie”, a declarat Ion Lungu.