Delincvent de rând, marele poet francez François Villon a fost condamnat să fie „pendu et etranglé” (spânzurat și sugrumat) ca urmare a participării sale la un scandal sângeros pe străzile Parisului, dar pe 3 ianuarie Parlamentul francez i-a redus pedeapsa la surghiun pe o perioadă de 10 ani, astfel încât el a părăsit în grabă orașul.

Villon (pe care îl chema de fapt François de Montcorbier) s-a născut la Paris în 1431, dar și-a petrecut viața ca poet rătăcitor, în compania unei bande de hoți și de criminali.

În 1455 a fost condamnat pentru uciderea unui preot cu sabia în timpul unei încăierări provocate de aburii alcoolului în mănăstirea Saint-Benoît, dar în cele din urmă a fost grațiat de către rege. Știm că Villon a fost închis de cel puțin trei ori după aceea, însă în ciuda vieții sale rebele, a creat câteva dintre cele mai frumoase poezii din literatura franceză, printre care celebra „Ballade des Dames du Temps Jadis” (Balada doamnelor de altădată), cu al ei refren obsedant „Mais où sont les neiges d’antan?” (Dar unde sunt zăpezile de altădată?).

Surghiunirea lui Villon din Paris pe 3 ianuarie 1463, la numai 31 de ani, este ultima veste pe care o avem despre el. Nu știm nici unde, nici când a murit.

Tot la 3 ianuarie:

106 î.Hr.: Se naște omul de stat roman Marcus Tullius Cicero.

1521: Papa Leon al X-lea îl excomunică pe Martin Luther.

1777: George Washington înfrânge forțele generalului Cornwallis în Bătălia de la Princeton.

1833: Britanicii dobândesc controlul asupra Insulelor Falkland.

Geo Alupoae, critic de teatru