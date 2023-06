Proiectul pe care Teatrul Național din Timișoara l-a imaginat și pe care îl construiește pentru anul Capitalei Europene a Culturii îl definește ca teatru de atitudine, ca voce a tuturor, indiferent de categoriile decise de societate. Din această perspectivă, joi seară, Teatrul Național a marcat un moment istoric pentru Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, prin premiera spectacolului EXOD, pe textul lui Marius Ivaškevičius, creație a acestui real fenomen teatral, regizorul Oskaras Koršunovas.

Joi seara, EXOD a însemnat o sală plină de spectatori, o epopee contemporană, o relatare frustă și emoționantă a unei realități cu care ne intersectăm zi de zi și care definește istoria acestui început de secol, 4 ore în care fiecare moment și fiecare cuvânt și fiecare gest au fost pe deplin justificate și pe deplin asumate de cei peste 30 de artiști de pe scenă, 4 ore în care nimeni nu a părăsit Sala Mare a Teatrului Național. EXOD este un spectacol căruia nu i se pot pune etichete, este un spectacol care absoarbe spectatorul, care nu-i lasă timp acestuia să plece din emoția acțiunii. Este un spectacol pentru cei curioși, pentru cei care învață o viață, un fenomen artistic electrizant, un apel la conștiință împărtășit de sutele de privitori, părtași și martori ai acestor destine care, întrepătrunse, construiesc o categorie socială greu încercată, extrem de prezentă în populația României: cei care pleacă la muncă în străinătate. EXOD este o voce care vorbește în numele milioanelor de dezrădăcinați al căror trecut nu mai există, nevoiți să se recompună în culturi care nu le aparțin și care îi acceptă cu greu sau care nu îi acceptă, mereu în așteptarea unui mâine care să le ofere șansa întoarcerii acasă.

„EXOD înseamnă o experiență extraordinară, minunată. Textul lui Ivaškevičius a fost rescris la Timișoara în urma unei analize sociale și prin contribuția echipei, alături de dramaturg și de regizor, ceea ce implică întoarcerea spectatorului spre noi, completând astfel polifonia europeană în noul concept social. Oskaras Koršunovas este un regizor briliant, cu o inteligență și un talent greu de egalat, iar spectacolul acesta este un fenomen artistic cu care România se poate mândri. EXOD vorbește în primul rând despre umanitate, analizează acest principiu al umanității care unește oamenii prin diferențele dintre ei, fie ele sociale sau etice. Diferențele creează întregul, ne creează ca societate, cel puțin la fel de mult pe cât o face numitorul comun. EXOD este un strigăt pentru dreptul la viață, pentru dreptul la demnitate. Așteptăm cu bucurie reîntâlnirea publicului cu acest spectacol, la începutul stagiunii viitoare” a declarat Ada Hausvater, managerul Teatrului Național.

EXOD este primul proiect de anvergură internațională din seria concepută de Teatrul Național pentru anul Capitalei Europene a Culturii, serie care va continua în a doua parte a anului cu proiecte noi.

Fotografii: Adrian Pîclișan / TNTm