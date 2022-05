În perioada de 18-19 mai Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a organizat şi executat o acţiune pe raza municipiului Suceava pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale privind drepturile de proprietate intelectuală, ocazie cu care au fost verificate 8 societăți comerciale și constatate 2 infracțiuni. În cadrul acțiunii polițiștii au ridicat bunuri în valoare de 44.600 lei.

La punctul de lucru al unei societăți comerciale polițiștii au constatat faptul că, se ofereau spre comercializare obiecte vestimentare și încălțăminte inscripţionate cu mărci cunoscute, fără a se deţine certificate de calitate sau conformitate, existand suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ,,punerea în circulație de produse purtând mărci înregistrate fără acordul titularului mărcii”, iar bunurile în valoare de 42.800 lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

La data de 19.05.2022, în jurul orei 08.00, polițiștii au identificat pe strada 22 Decembrie, din municipiul Vatra Dornei un bărbat care oferea spre comercializare 200 de pachete de țigarete de proveniență extracomunitară, în valoare de 1.000 de lei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „colectarea, deţinerea, transportul, preluarea mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, țigaretele fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.